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公牛軟柿子 綠衫軍當上2哥

2022/04/08 05:30

塞爾提克後衛J.布朗（中）快攻上籃，遭到公牛球員犯規攔阻。 （今日美國）

〔記者廖聿偉／綜合報導〕塞爾提克後衛J.布朗昨轟下全場最高25分，率隊以117：94擊敗公牛，收下3連勝，戰績50勝30敗也超越公鹿獨居東部第2。

塞爾提克季初勝率都在5成左右徘徊，但1月中旬後狀況回升，近33場比賽僅吞下6敗。教練烏杜卡表示，季初全隊還在適應教練團的戰術、體系，經過2個月的磨合，已產生良好的化學效應，全隊防守堅強，且進攻流暢。

公牛戰績45勝35敗，穩居東部第6，但遇到強隊就手軟的問題仍無解，本季與東部前4種子熱火、塞爾提克、公鹿和七六人交手15次，僅拿下1勝，且對戰聯盟前8名球隊，戰績僅2勝21敗。

公牛後衛拉文認為，「若團隊無法整合，進攻總是單打獨鬥，我們很難與強隊抗衡。」公牛昨全隊僅送出19次助攻，遠不及塞爾提克的29次。

籃網逆轉尼克 並列老8

另一場，杜蘭特繳出32分、10籃板和11助攻的大三元，率領籃網克服21分落後，以110：98逆轉尼克，戰績42勝38敗與老鷹並列東部第8。

杜蘭特持續扮演「尼克殺手」，生涯對戰拿下20勝3敗，且已9年沒輸過。他說，「我知道尼克球迷很討厭我和厄文，因為當初我們選擇加入籃網而非尼克。」

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