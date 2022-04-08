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JHBL》2混血助陣 金華返8強

2022/04/08 05:30

康哲睿不只會打球，課業也一把罩，未來想繼續升學，以建中、成功為目標。（記者林岳甫攝）

〔記者林岳甫／新北報導〕金華國中昨在JHBL男子甲級8強賽展現強大團隊戰力，以104：64大勝台中崇倫國中，只要今天再勝埔里國中，將取得隊史第14張4強門票。

台俄混血傅雋堯立志要當職籃球員，本屆也是金華的禁區守護神。（記者林岳甫攝）

金華在106學年由陳將双、陳力生帶隊奪冠，接下來兩屆都拿季軍，但上屆被拒於8強外。

矢志重返榮耀的金華，本屆訂下全勝、場場破百分的目標，教練吳正杰表示，這屆球員素質不輸陳將双、陳力生等人，且先發、板凳實力接近，戰力更平均。

傅雋堯目標挑戰職籃

金華陣中有不少已受到HBL名校關注的球員，其中192公分的傅雋堯父親是台灣人身高189公分、母親為俄羅斯人，也有175公分，他也可望繼續長高，優異條件令不少教練垂涎。

游泳選手出身的傅雋堯，因更喜歡籃球才進入金華磨練，未來立志成為職籃球員。

他要先幫金華奪下隊史第6冠，並努力提升球技，希望在下屆HBL成為即戰力球員。

康哲睿想上建中、成功

金華另一美、台混血的康哲睿不只會打球，課業更是一把罩。吳正杰透露，康哲睿很會念書，有機會透過會考就考取北市前三志願高中，並以建中、成功為目標。

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