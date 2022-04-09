鏞基棒子好神 胡金龍驚天轟

胡金龍收下本季首轟球。（記者李惠洲攝）

胡金龍10局下敲出驚天追平轟獲選單場MVP。（記者李惠洲攝）

〔記者羅志朋／高雄報導〕合計年薪1560萬，賽前備受矚目的先發對決好戲，陳冠宇、胡智為卻都投到崩盤成了歹戲，兩人皆先發4局失5分無關勝敗，胡金龍延長賽10局下敲追平轟、陳重廷擊出再見安搶當主角，最終統一獅就以9：8氣走樂天桃猿。

陳重廷（右）10局下再見安打建功。（記者李惠洲攝）

回歸中職首戰扮功臣

胡金龍本季轉投統一獅，昨相隔653天再度先發，打第5棒、DH，前4打席無功而返，10局下獅隊仍以7：8落後，胡金龍為該局首棒打者，他心想：「教練應該會換代打吧！」結果教練團充分信任，他轟左外野陽春砲追平比分回報。

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賽後陳鏞基直呼感動，還爆料：「其實金龍借我球棒打全壘打耶！」陳鏞基表示：「金龍雖一年多沒在一軍比賽，但不要小看他，回來第一場就有好表現。」

胡金龍靠這一發驚天追平轟獲選單場MVP，他笑說，應該是陳鏞基球棒加持，這場整體打擊感覺還不錯，不過只是第一場比賽，球季還很長，要繼續努力。

敲出再見安的陳重廷說，胡金龍在陣中帶給全隊安定感，這一轟仰角又直又平，熟悉的學長感覺真的回來了，也激勵著他一定要為球隊建功。

蘇智傑揮棒球打中小腿受傷出場。（記者李惠洲攝）

獅羅薩、蘇智傑傷退

獅隊雖贏球卻傷了兩員大將，洋砲羅薩5局下擊出雙殺打，衝一壘不慎拉傷腿部，蘇智傑7局下自打球直擊左膝，兩人都提前傷退，總教練林岳平透露，羅薩拉傷左小腿，蘇智傑左膝挫傷，詳細狀況要等今天就醫檢查才清楚。

陳冠宇（記者李惠洲攝）

胡智為（記者李惠洲攝）

胡智為上週聯盟開幕戰對中信兄弟先發1.2局無失分，因雨保留比賽，昨再度披掛上陣，先發4局被掃出10安、失5分，未繳符合年薪720萬身價的投球內容。

陳冠宇去年選秀與胡智為同為第一輪指名好手，年薪較胡高出120萬，表現半斤八兩，先發4局被敲7安、失5分，特別是5局下面對前4棒都未解決，還遭蘇智傑一棒敲安掉2分遭扳平退場，中職生涯第7度先發依舊一勝難求。

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