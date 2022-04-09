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陽大哥11局再見安 悍將開胡像奪冠

2022/04/09 05:30

〔記者徐正揚／新北報導〕富邦悍將打線終於發揮，打完9局攻下6分超越前3場得分總和，先逼出本季第1場延長賽，11局下再靠陽耀勳的再見安打拿到致勝的第7分，歷經4小時46分的鏖戰，以7：6氣走中信兄弟，戲劇性中止開幕3連敗，本季首勝總算開張。

陽耀勳（中）11局下敲出再見安打，悍將本季總算開胡。
（記者陳志曲攝）

中止開季3連敗

富邦前7局被泰迪壓制僅拿1分，8局下趁中信啟動牛棚，由林益全代打敲安開啟反撲，單局猛攻10人次搶下4分，9局下再讓李振昌救援失敗扳平比數，單場得6分超越前3場只得5分，在陽耀勳代打建功的瞬間，富邦慶祝首勝的氣氛宛如拿到總冠軍。

丘昌榮雖沒拿回接任富邦總教練後的首勝球，但他並不在意，他指出，這場關鍵的人很多，選手都沒有放棄，就一步一步慢慢來，期盼這1勝能激起大家的信心，盡快把贏球感覺找回來，「至少要把球賽打出這場後半段的感覺！」

丘昌榮（左）執教悍將笑納第1勝。（記者陳志曲攝）

悍將張進德9局下敲出追平分安打。（記者陳志曲攝）

磨到滿球數擊出致勝一棒，陽耀勳表示，當下沒想什麼，就專心選自己要的球，設定裡面一點的球攻擊，很高興第1次在新球隊拿到單場MVP，就幫球隊拿到第1勝，「前面我們沒有打不好，就差一個氣而已，這場贏下來，大家會更有自信，相信慢慢會有起色。」

霸帝士首次守一壘，單場貢獻3分打點，丘昌榮認為，春訓時嘗試安排他守三壘，評估後讓他以左外野為主，但他的速度不快影響守備範圍，移動小一點顯然幫助較大，「未來還是會守外野，現階段就以一壘與指定打擊為主。」

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