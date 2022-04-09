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大谷條款上路 翔平打滿全場

2022/04/09 05:30

天使「二刀流」大谷翔平締造大聯盟開幕戰傳奇。（取自產經新聞）

天使「二刀流」大谷翔平締造大聯盟開幕戰傳奇。（取自產經新聞）

敗投、熄火 無損歷史定位

〔記者龔乃玠／綜合報導〕投第1球、打第1球，天使「二刀流」大谷翔平在開幕戰精實開工，中途從投手轉換指定打擊，初嚐「大谷條款」打滿整場，即便沒敲安又吞敗投，球隊以1：3不敵太空人，仍在大聯盟寫下歷史一頁。

大聯盟從1901年分成兩聯盟以來，首見有球員擔任開幕戰先發投手兼開路先鋒，大谷新球季首球就猛催單場最速的161公里，他透露，賽前會議有討論對方第1球就會揮棒，也有考慮丟變化球，「但他們叫我開場就催100英里，我就照做了。」

因應大谷的特殊身分，今年大聯盟導入「大谷條款」，允許投手退場後轉任指定打擊，大谷首場就成為史上第1人，投4.2局飆9K失1分，從第6局以DH身份上場打擊，8局下差點夯出追平2分砲，可惜飛球在空中失速被接殺。

「那球我以為出去了，如果能打出來，比賽可能又不一樣。」大谷表示自己抱持感恩的心態使用以他命名的規則，「雖然現在只有我在用，未來如果有更多機會，受惠的選手也會越來越多。」未來大谷先發可能頻繁使用這項特殊規則，「我個人身體狀況完全沒問題，自己失掉的分數，想靠自己打回來，只要能上就想上。」

張育成（取自守護者推特）

張育成先發 4打數無安打

效力守護者的張育成也參與大聯盟開幕戰，連2年在首戰先發寫台灣第一人紀錄，可惜對皇家4打數無安打，吞下2K，球隊以1：3輸球。

大聯盟為防止偷暗號，今年首度導入名為「PitchCom」的電子儀器，供投捕間傳遞暗號使用，腕帶上有9個按鈕，捕手能點選球種和位置，投手從帽裡接收機聽見聲音，天使大谷翔平昨天並未使用。
（圖：美聯社，文：記者龔乃玠）

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