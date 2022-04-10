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龍投捕缺憾 蔣少宏一棒討回來

2022/04/10 05:30

味全開季3勝1敗，戰績與猿隊並列第一。（記者陳志曲攝）

〔記者龔乃玠／新莊報導〕味全龍牛棚昨天砸鍋，吞下本季首場救援失敗，但龍隊在本季首場延長賽仍展現韌性，蔣少宏10局上敲致勝安打，率隊以3：2擊敗富邦悍將，戰績3勝1敗與樂天桃猿並列聯盟龍頭。

味全捕手蔣少宏在延長賽10局敲出致勝安打。（記者陳志曲攝）

牛棚放火遭扳平 自己2度漏球

龍隊先發布里悍發揮王牌身手，先發6局飆8K僅掉1分，隊友也給予火力支援，2局上劉基鴻陽春砲，4局上陳品捷適時長打，前7局以2：1領先，未料8局下牛棚突然出狀況，呂偉晟在2出局二壘有人，連續丟出3次四壞，讓富邦擠回追平分。

總教練葉君璋指出，呂偉晟太過謹慎，造成自己的困擾，還要再加油。接手的羅華韋和伍鐸都封鎖悍將，10局上李凱威先敲二壘安打，蔣少宏再敲適時安打送回致勝分，彌補守備上發生2次不死三振的漏球。

開季3勝1敗 與猿並列龍頭

蔣少宏坦言，守備有點影響到自己，感覺綁手綁腳，「可以擋好的球，自己沒有擋好，太緊張了。」他也說，10局上那個打席是準備打直球，球到可以揮棒的位置就出棒，「很開心球隊有贏球，這比較重要。」

味全龍鈦龍。（記者陳志曲攝）

味全開箱新洋砲鈦龍，卻不像其他3隊洋砲有亮眼表現，初登場猛吞3次三振，成為繼2003年誠泰卡巴傑洛後、史上第5位初登場吞3K的洋砲，即便在7局上敲出生涯首安，顯然仍在適應台灣生態。

「台灣職棒不好打！」葉總指出，鈦龍還沒有掌握台灣比賽節奏，「之前看他打擊和守備都有一定水準，也有長打，只是還需要一些時間，他也要想辦法趕快適應。」

龍隊開季勝率7成5，蔣少宏指出，現在大家都知道要怎麼比賽，「智勝學長進來對我們很有幫助，他會鼓勵大家，讓我們後輩學習。」

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