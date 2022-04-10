高中大物放第八棒 龍、悍嚐甜頭

〔記者龔乃玠／新莊報導〕味全龍總教練葉君璋和富邦悍將總教練丘昌榮是好友，2人在打線安排也有異曲同工之妙，皆把第一指名的前高中大物劉基鴻、申皓瑋放第八棒，盼在壓力較小的氛圍培育，等待開花結果。

味全龍劉基鴻開轟。（記者陳志曲攝）

味全龍「狀元郎」劉基鴻昨找上生涯首轟苦主，2局上面對左投陳仕朋，扛出左外野全壘打牆外，一棒中止開季連8打數無安打；10局下，他在三壘防區演出飛撲美技，瓦解富邦最後反攻。

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劉基鴻去年有多達20次失誤，本季至今沒有守備失誤，還加碼美技，總教練葉君璋直言，比起全壘打，劉基鴻守備進步很多，從去年球季結束到春訓，看得到他很努力。

去年季末劉基鴻被觸身球擊裂左手背，春訓初期比較無法打擊，他把時間都用來特守，「我就一直練，用訓練量去壓過緊張感，現在守備感覺比較好。」

劉基鴻開季至今都擔綱第八棒，他認為相較去年壓力有減少，「像是前幾場，前段棒次就打很多分數，上場壓力小一點。」即便首安在第9個打數才出現，他認為手感很好，都有照攻擊計畫走。

富邦悍將申皓瑋。（記者陳志曲攝）

富邦2016年榜眼申皓瑋打擊手感從熱身賽火到例行賽，昨在4局下棒打味全王牌布里悍，開季5場都有安打，且有3戰貢獻打點。即便是全隊狀況最好打者，始終埋伏在第八棒，丘總說，「希望他慢慢茁壯，把這些壓力給資深球員。」

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