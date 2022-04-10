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胡金龍來了 悍將球迷ShowTime

2022/04/10 05:30

胡金龍（資料照）

〔記者龔乃玠／新莊報導〕繼王勝偉上週重返洲際球場，今天胡金龍跟隨統一獅作客新莊球場，上演「回娘家」續集，「全富武莊」有何反應？前隊友林琨笙認為，富邦球迷應該會先給掌聲。

富仇者聯盟 踢館新莊

胡金龍在富邦（連同前身義大）共待9年，去年季後被釋出後轉戰統一獅，前天初登場就敲追平轟，獲選單場MVP，今帶著絕佳打擊狀態，準備上演「富仇者聯盟」的戲碼。

胡金龍1年多沒打球，迅速在初登場開轟，林琨笙認為，他本來就是好打者，每年都能維持3成打擊率，加上去過美國、澳洲，打過無數國際賽，「對投手解讀非常快，對他來說，打擊應該是滿容易的事情。」

林琨笙預測 先褒再噓

前次在新莊球場出賽已是2020年6月，胡金龍暌違659天來到前東家主場，他生涯在新莊打擊率高達3成51。富邦王勝偉在3日重返洲際時，中信應援團先幫他唱加油曲，一度讓他退出打擊區冷靜，富邦球迷該如何伺候胡金龍值得關注。

林琨笙以轉戰味全龍的陳品捷和石翔宇回新莊首打席為例，「我想球迷在他第一次上場打擊，應該會先給他歡呼聲，然後再給他噓聲，哈哈。」他說，先盡地主之誼，剩下就是勝負的世界。

富邦主場今天賽前活動也很熱鬧，請來「哈林」庾澄慶來開球，由於總教練丘昌榮面容神似他，也有著「哈林哥」的外號，兩人將在棒球場首度同台合體，令人好奇賽前開球活動時激起的驚奇火花。

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