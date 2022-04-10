吳哲源尬曾仁和 關鍵字初先發

吳哲源（記者林正堃攝）

〔記者羅志朋／桃園報導〕猿象今在桃園續戰，桃猿由具大聯盟資歷的曾仁和本季初先發，兄弟祭出「奇兵」吳哲源，是他個人一軍生涯首次先發。

兄弟推奇兵 一軍初先發

吳哲源去年二軍總冠軍賽先發2場都拿勝投，一軍生涯出賽83場全數後援、防禦率5.36。兄弟教頭林威助解釋，德保拉、呂彥青還在調整，廖乙忠前役投球狀況不佳，去年吳哲源曾在二軍先發，今年定位長中繼和先發，故作此決定，預計投80球左右。

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曾仁和 （記者林正堃攝）

14點早鳥戰 曾仁和老道

吳哲源2016年選秀第10輪獲兄弟指名，以吊車尾之姿擠進職棒窄門，簽約金30萬元；曾仁和成名很早且上過大聯盟，當年加盟小熊簽約金162.5萬美元（約4750萬台幣），兩人身價差很大。

曾仁和在熱身賽時右腳兩度遭強襲球打傷，他表示已無大礙，目前調整狀況還不錯，希望本季投出好成績，爭取明年打經典賽機會；2013年經典賽曾仁和以高中球員身分入選國家隊，此後未再征戰國際賽。

今下午兩點開打，曾仁和認為問題不大，他透露，過去在小聯盟曾投過早上10點比賽，原因是球團配合鄰近小學校外教學，吸引小朋友進場看球，「結果5局結束小朋友全跑光了，我們還要繼續比賽，真是無言。」

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