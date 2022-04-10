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PLG》國王7連勝 率先進季後賽

2022/04/10 05:30

新北國王成軍首年就奪得季後賽資格，資深老將楊敬敏（左）坐鎮是關鍵。（記者田裕華攝）

成軍首年就晉級

〔記者吳孟儒／桃園報導〕新北國王昨以95：85力退桃園領航猿，拿下平本季最長的7連勝，以15勝9負穩居龍頭，成軍首年就成為P. LEAGUE+今年首支奪得季後賽資格的球隊，教練和球員都直呼意義重大。

PLG採4隊晉級季後賽，國王與第5的領航猿勝差達9場，在兩隊皆剩9場的情況下，保有對戰優勢的國王確定不會被超越，也篤定奪得季後賽資格。

總教練萊恩透露，在練球時就告訴球員晉級狀況，但更重要的是如何準備好每場比賽，從練球、看影片和戰術演練，研究每個對手，讓每一天都比前一天好，而他也承認，能挺進季後賽對任何球隊而言都很特別，對於新球隊更是意義非凡。

國王去年從零開始組軍，但陣容完整，有資深球員38歲楊敬敏和39歲Q.戴維斯，還有中生代頂級控衛李愷諺、射手簡祐哲，以及新秀洪楷傑等人，加上有攻守全能的洋將湯瑪士和里金斯坐鎮，成為戰績高飛關鍵。

6人得分雙位數

國王昨對領航猿就展現團隊雄厚實力，有6人得分雙位數，其中李愷諺攻下並列全隊最高16分，對於球隊晉級，他表示：「大家一開始還不知我們能耐，但一場一場打下來，證明我們確實有季後賽實力，甚至挑戰總冠軍。」

季後賽恐無「猿」

領航猿雖吞下4連敗，與季後賽漸行漸遠，還碰上傷兵潮，陳冠全、林正、陳昱瑞都有傷在身，好消息是黃泓瀚在暌違近4個月傷癒歸隊，總計出賽8分30秒，拿下2分、3籃板，代理總教練顏行書說：「他大概恢復7成，現在還在讓他慢慢適應比賽。」

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