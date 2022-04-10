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抗癌拳手陳念琴 重返國際賽奪金

2022/04/10 05:30

我國拳擊好手陳念琴（右）昨在泰國公開賽順利摘金。 （取自Asian Boxing Confederation）

9月杭州亞運添信心

〔記者林岳甫／綜合報導〕台灣拳擊女將陳念琴昨在泰國國際公開賽女子69公斤級決賽，以5：0力退泰國地主選手拜松，暌違9個月重返國際賽就順利摘金，為9月杭州亞運增添不少信心。

24歲的陳念琴在東京奧運意外8強止步無緣獎牌，直到去年10月在社群媒體透露，備戰奧運期間檢查出罹患何杰金氏淋巴癌，個性樂觀開朗的她，強忍著化療帶來的不適，堅強面對病魔。

病情已獲控制的陳念琴，上屆雅加達亞運因沒有適合量級，所以無緣參賽，如今杭州亞運設有69公斤級賽事，她當然要把握機會站上亞運殿堂打出佳績。教練柯文明一路以來陪伴著陳念琴成長，愛徒想在亞運拚佳績，他就幫忙擬定參賽計畫。

柯文明透露，泰國公開賽屬亞洲一等一的大賽，本屆吸引不少準備參加亞運的好手出賽，可以先瞭解對手特性，在未來訓練找出克敵制勝之道，而愛徒回歸國際賽首役就摘金，「念琴奧運後就沒比國際賽，這次回到賽場就是以找比賽感覺為目標，整體表現中規中矩，還可以更好。」

陳念琴接下來將返台隔離，盼在這段期間能有合適的場地維持訓練，預計5月飛往土耳其參加世界女子拳擊錦標賽，繼續「以賽代訓」備戰亞運。

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