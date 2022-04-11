3老獅扛主秀 餅總設計成功

統一獅昨4至6棒安排潘武雄、胡金龍和陳鏞基，「阿基師」2局上就開轟，3老將帶隊拿下勝利。（記者陳志曲攝）

〔記者林宥辰／新北報導〕傷兵滿營的統一獅隊，贏球得靠老將當自強！昨作客先發打序4至6棒安排潘武雄、胡金龍和陳鏞基，3位資深球員合計117歲，3老各有貢獻，幫助獅隊最終8：4贏球，而落敗的富邦悍將本季至今6戰仍只拿1勝墊底。

古林睿煬本季一軍首戰，5局失3分，靠隊友火力支援拿下首勝。（記者陳志曲攝）

4至6棒合計117歲 演繹老將價值

獅隊先發投手古林睿煬本季首場一軍登板狀況佳，飆速156公里，但首局就挨蔣智賢3分砲。不過，獅隊反攻來得快，2局上潘武雄選到保送後，胡金龍面對老東家首打席沒能建功，下一棒的陳鏞基先開轟，追到1分差。胡金龍則是把握7局上機會，敲安並帶有2分打點。

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昨賽前，獅隊總教練林岳平才透露日前受傷的蘇智傑，傷勢為右膝髕骨骨裂，目前歸期未定，連同季前受傷的林安可、去年底就在養傷的唐肇廷、張偉聖，戰力受不小影響。

金鏞連線發威 古林首勝

陳鏞基首打席就開轟，賽後說：「大家都知道我們最近傷兵不少，因此更希望自己能跳出來給球隊一點貢獻。我們4到6棒加起來超過百歲，我相信餅總有他的用意，要我們這些球員帶起士氣。」

古林睿煬本季一軍首戰，5局失3分、7次三振，在隊友火力掩護下拿到本季首勝。餅總指出，古林仍有在兩出局後被上壘的狀況，希望下一場先發前再調整。古林也說：「球速狀況雖佳，但已非自己追求的目標，現追求每場品質更好。」

丘總抗議好球帶 遭驅逐出場

悍將總教練丘昌榮3局上因向主審尤志欽抗議好球帶，遭驅逐出場，由首席教練黃泰龍代掌兵符。獅隊餅總賽後也說：「好球帶狀況兩邊差不多，古林睿煬首局的保送，也有好球空間，好球帶畢竟不能挑戰，也不能說什麼。」

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