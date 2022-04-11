王溢正救火0失分 直升先發

桃猿王溢正中繼4.2局沒挨安打、無失分奪勝，拿下單場MVP。（記者林正堃攝）

〔記者徐正揚／桃園報導〕王溢正賽前向總教練曾豪駒討拍「明年要讓我回到先發」，沒想到剛開賽就臨危受命，以中繼4.2局沒挨安打無失分的精彩表現，率領樂天桃猿以5：0擊退中信兄弟，下次就回到先發輪值不用等到明年。

中繼4.2局沒挨安打

樂天賽前為王溢正舉行生涯1000局投球表揚儀式，曾豪駒要他至少投到1500局，今年轉為長中繼的他順勢笑說「那明年要讓我回到先發」，不料曾仁和才投2球就傷退，他被緊急推上火線，意外成為樂天以4勝1敗獨居戰績首位的英雄。

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王溢正指出，開賽時在防護室正要做伸展，聽到曾仁和的右腳被球打到，以為隊友在開玩笑，隨即發現是真的，還被教練告知要立刻上場，他才驚覺事態嚴重，趕快跑去換鞋，站上投手丘前完全沒熱身，「這麼快就被打到？他在春訓就3次了。」

曾總大喊完美 將回先發輪值

王溢正從1局上1出局接手，連續解決中信12人次，一路把5局投完只用55球，唯一的上壘者是保送張志豪，他不諱言，剛上去張力還沒起來，第2局才進入狀況，「就當做先發去投，先把節奏抓到，把位置投出來，因為專注在場上，沒注意沒被打安打。」

王溢正賽後獲選單場MVP，在隊友狂吹口哨中被拱上頒獎台跳舞，還被曾豪駒大讚「沒話講，非常完美！」得知下一場就回到先發輪值，他說，現在已是資深選手，一切配合教練安排，「球隊要我扮什麼角色，我就把它做好。」

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