19K完全比賽 佐佐木朗希神紀錄

佐佐木朗希締造完全比賽，寫下日職最年輕紀錄，同時連K13人次寫新紀錄、狂飆19K也平日職紀錄。（取自體育日本）

〔記者羅志朋／綜合報導〕當K掉代打杉本裕太郎，羅德20歲「令和怪物」佐佐木朗希振臂高呼迎接歷史性一刻，昨他大演個人秀締造完全比賽，成為日本職棒史上第16人、21世紀第1人，同時寫下最年輕紀錄，率羅德以6：0擊敗歐力士。

連K13人次 日職新紀錄

此役佐佐木朗希頻飆「火球」，直球均速159.8公里，最快球速164公里，搭配拿手指叉球，全場狂飆19K平日職紀錄，第1局兩出局後三振吉田正尚起算，連K13人次寫新紀錄，以105球獨撐全場，無保送、無安打，順利解決27打席，繼1994年巨人槙原寛己後，相隔28年再度有投手締造完全比賽，順利拿下本季第2勝。

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2019年U18世界盃台灣隊奪冠，無緣對決日本「令和怪物」佐佐木朗希，同年他就以選秀第一指名之姿加盟羅德，昨賽後佐佐木朗希直呼，「太棒了!」他表示，比賽中沒有太在意能否投出完全比賽，捕手松川虎生的配球引導出色，讓他在場上投球能夠盡情發揮。

中職連K紀錄則是2015年洋投艾肯和2021年味全龍徐若熙共同保持的連8K最多。

另一戰西武同樣以6：0扳倒軟銀，西武台將吳念庭4打數敲3安，本季首繳「猛打賞」。

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