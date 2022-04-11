T1》海神出奇「斌」 北伐特工3連勝

布銳克曼（記者方賓照攝）

〔記者吳孟儒／新北報導〕即使少了「一哥」胡瓏貿，T1聯盟高雄全家海神靠著吳怡斌扮演奇兵，拿下20分，加上庫薩斯22分、14籃板，團隊共6人得分達雙位數，終場123：92痛宰新北中信特攻，拿下3連勝。

海神吳怡斌（左）把握先發機會，得分20創新高。（記者方賓照攝）

吳怡斌砍20分

創個人新高

在昨天比賽之前，吳怡斌平均上場時間僅8分26秒，拿2.1分，但在胡瓏貿因傷缺陣下，他把握先發機會，首節表現如入無人之境，6次出手全進，拿15分，總計全場投進4顆三分球，進帳個人新高20分。

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吳怡斌笑說，確實有被自己開賽的絕佳手感嚇到，連特攻教練李逸驊都沒料到，他承認低估吳怡斌而採取放投策略，但他也提到，吳怡斌是替補的榜樣，懂得把握機會表現，提高身價。

海神傷了胡瓏貿和亞歷山大2名大將，還能以19勝6負續居龍頭，最大關鍵就是擁有雄厚板凳深度，總教練喬伊斯表示，這正是他所樂見的情況，不只吳怡斌挺身而出，林任鴻拿下14分，余純安也貢獻15分。

兩隊主控大對決也是一大焦點，海神布銳克曼拿下17分、14助攻，比下特攻林韋翰的15分、6助攻，談到首次交鋒，布銳克曼說：「他的速度很快，也有很棒的判斷能力，很期待下一次的對決。」

首抗林韋翰

布銳克曼略勝

特攻在前一戰大勝桃園雲豹寫下一籮筐紀錄，昨天卻被一路壓著打，李逸驊認為，這場失利或許也能提醒子弟兵知道有很多缺點需改進，「我們需要打得更沉穩、冷靜，否則季後賽會很辛苦。」

另一場，墊底的台南台鋼獵鷹靠著賈西亞拿29分，全隊有3人得分達20分，終場122：109力退台啤英熊，中止4連敗。

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