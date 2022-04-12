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兄弟阻5連敗 力保「助總防線」

2022/04/12 05:30

兄弟開季2連勝後，竟在客場苦吞4連敗，今推鄭凱文先發，對上味全鋼龍，盼能在主場取勝。（資料照）

〔記者徐正揚／台北報導〕中信兄弟雖以開季2連勝邁出尋求2連霸的腳步，在上週聚焦富邦悍將戰績的同時默默在客場連輸4場，今天回到主場洲際迎戰味全龍，推出去年對戰很有心得的鄭凱文擔任先發投手，全力阻止林威助接任總教練後的首次5連敗。

連21局未得分 打線低潮

林威助去年接任中信總教練，上、下半季各有1次4連敗，各在4月18日至22日、11月3日至6日，都靠德保拉先發拿勝投止住連敗，但他春訓調整較慢，熱身賽又因腰部不適不曾上場，最快下週才有機會上到一軍，改由本土投手肩負止敗重任。

鄭凱文3日對富邦投6局失1分，率領中信拿下本季首勝，今天是他本季首次遭遇味全，他去年對味全出賽10場，5連勝後2連敗，對戰防禦率僅2.33；味全鋼龍也是本季第2次登板，4日對統一獅投5局失3分，靠打線支援拿到勝投。

牛棚防禦率 各隊最差

同樣打完第1週，中信進攻能力不如去年同期，不僅團隊打擊率0.244低於去年0.270，得分20分也比去年29分少，自8日對富邦領先5分卻遭逆轉後，已經連續21局沒有得分，打線能否復甦的指標可能是開季前受傷、目前18打數才敲1安、打擊率僅0.056的陳子豪。

中信開季先發輪值雖少了德保拉、呂彥青，在象魔力、泰迪、鄭凱文防禦率都不超過1.50的支撐下，團隊先發吃35.2局、防禦率2.02都是各隊最佳，但牛棚0勝2敗、防禦率7.41都是各隊最差，就看吳俊偉、官大元、彭識穎能否及時恢復水準。

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