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悍將墊底揪禍首 打擊跌1成

2022/04/12 05:30

中職本季外籍野手成績

〔記者徐正揚／台北報導〕富邦悍將更換總教練是中職今年看點之一，雖然全隊覺得氣氛變好，戰績卻沒有提升，去年開季洪一中領軍以4勝1敗獨居領先，今年丘昌榮接手是1勝5敗墊底，團隊打擊率跌了1成是主因之一。

悍將團隊打擊率比去年同期跌掉1成，其中個人成績以林哲瑄（中）、高國輝（右2）下滑最多。（資料照）

去年首週戰績是第1

富邦去年打完第1週，打擊率0.331、安打60支、全壘打5發、得分34分都是全聯盟最好，頗有洪總執教Lamigo桃猿時的風格，今年同期打擊率跌到0.231只比味全龍0.224好，全壘打3發、得分18分都是全聯盟最差，如何提振進攻能力將是丘總的當務之急。

林哲瑄、高國輝 打擊率掉最多

檢視個人成績，富邦本季僅張進德、申皓瑋、林益全打擊率高於聯盟平均值0.253，林哲瑄、高國輝、于森旭都不到2成，落差最大是林哲瑄、高國輝，打擊率去年同期各是0.333、0.300，今年各只有0.091、0.188。

除了樂天桃猿，今年各隊都找洋砲，富邦霸帝士打擊率雖自公辦熱身賽起都在2成上下，打點5分卻是各隊洋砲最多，不僅富邦前3場得5分有2分由他打下，8日富邦能在延長賽逆轉拿到本季首勝，他在正規9局打下3分非常關鍵。

丘總救戰績 新帥大課題

富邦球團下週將連續3天舉行環保主題日，但球隊今年比賽時間場均3小時37分、主場每場3小時46分都是各隊最久，與球迷印象中的「節能減碳邦」有段距離。

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