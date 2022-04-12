怪力數字刷紀錄 大谷「有一手」

天使隊大谷翔平擊出本季第1支長打，擊球初速高達119.1英里，打破大聯盟左打紀錄。（美聯社）

〔記者吳清正／綜合報導〕大聯盟昨天怪力數字連發，天使隊大谷翔平擊出本季第1支長打，擊球初速高達119.1英里（約191.6公里），打破大聯盟左打紀錄，藍鳥隊小葛雷諾轟出飛行距離467英尺（142.3公尺）的特大號全壘打，紅人隊新人格林生涯初登板有20球達到100英里（160.9公里）。

破左打最快擊球初速紀錄

大谷在出戰太空人隊的第3局滿球數後，擊出右外野深遠飛球，落地後彈出全壘打牆，形成場地規則二壘打，擊球出初速創2015年起用數據系統以來的左打最快紀錄，原紀錄也是大谷去年所創的119英里（約191.5公里）。

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大谷也成為第3位擊球初速至少2次達到119英里的打者，前兩人是洋基隊史坦頓（28次）和賈吉（6次）。

不過，大谷本季前4場比賽17打數只有2支安打，天使隊總教練梅登指出，主要是太空人隊投手對大谷投得很好，特別是內角的攻擊，大谷會再做一些調整。

小葛雷諾去年以48支全壘打稱霸大聯盟，今年的首轟就氣勢驚人，飛行距離和擊球初速117.9英里（約189.7公里）都創生涯新高，擊球初速更打破隊史紀錄。

22歲的格林是2017年選秀會第1輪第2順位，昨天面對尋求衛冕世界大賽冠軍的勇士隊，格林先發5局被擊出4支安打失3分，投出7次三振，以6:3獲勝。

格林共投92球有56個速球，面對首名打者就飆破100英里，均速99.7英里（約160.4公里），最快101.6一英里（約163.5公里），變速球均速也達到90英里（約144.8公里），紅人隊總教貝爾表示：「整個球隊都因為他而振奮，面對如此出色的打線，他的表現不能再好了。」

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