大聯盟垂涎佐佐木 達比修推爆

佐佐木朗希日前達成完全比賽，連大聯盟官網也大肆報導。（取自網路）

〔記者吳清正／綜合報導〕羅德隊「令和怪物」佐佐木朗希的完全比賽在全球棒球界都大受矚目，大聯盟官網也報導了佐佐木的壯舉，並指出他曾經打破大谷翔平保持的日本高中投手最快球速紀錄，教士隊王牌投手達比修有則肯定佐佐木在大聯盟也能夠投出一樣的表現。

達比修在推特發文表示，去年5月佐佐木一軍初登板，他也曾經發文，沒想到不到1年後投出連續13次三振、全場19次三振的完全比賽，以他這場比賽的狀況，來到大聯盟也能夠有一樣的投球。

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紐約郵報則在這場完全比賽的報導中表示，佐佐木的天賦會讓大聯盟球團垂涎三尺，ESPN則直呼佐佐木是天才投手。

佐佐木投出完全比賽後因為太興奮，午夜12點就寢，凌晨4點就醒了，昨天仍照常練球，他在受訪中表示，很高興能夠創下紀錄，但是最重要的是一整年的表現，他要以此為目標繼續努力。

王柏融下放二軍

佐佐木按照正常輪值，將在週日先發出戰日本火腿隊，不過，王柏融昨天被下放二軍，最快10天才能再登錄，確定無緣對決佐佐木。

王柏融本季出賽8場，19打數只擊出1支一壘打，打擊率、長打率和上壘率都是0.053，被三振6次。

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