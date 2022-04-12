籃網明戰騎士 搶東部第7種子

籃網厄文狂飆35分、7籃板。（今日美國）

〔記者粘藐云／綜合報導〕NBA例行賽昨天告一段落，排名及對戰組合全數出爐。東部附加賽的4支球隊籃網、騎士、老鷹及黃蜂皆擊敗對手，因此排名沒有變化，籃網拿下東部第7，明天附加賽將迎戰第8的騎士，搶東部第7種子的位置。

杜蘭特於最後一場例行賽火力全開，明將在附加賽迎戰騎士，爭奪東部第7種子。（法新社）

拿溜馬練兵

杜蘭特大三元

籃網昨迎戰已確定無緣季後賽的溜馬，雙星火力全開，杜蘭特繳出20分、10籃板、16助攻大三元，厄文狂飆35分、7籃板，兩人率隊以134：126賞給溜馬10連敗，籃網以44勝38負鎖定東部第7。

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厄文飆35分︰要延續氣勢

昨贏下關鍵一勝，厄文說：「我們要將這股氣勢延續到附加賽。」籃網這季以「三巨頭」陣容出擊，一度衝上東部龍頭，原先被看好為爭冠勁旅之一，沒想到整季風波不斷，除了厄文因為沒打疫苗被禁賽、杜蘭特季中受傷，哈登鬧出走，最後落到打附加賽，令外界驚訝。

西蒙斯開練

放眼季後賽首輪

明天上午7點籃網將迎戰騎士，爭取東部季後賽第7種子，外界看好籃網有機會一次過關，屆時首輪會碰上東部第2的塞爾提克。

籃網昨另有好消息傳出，在交易截止日前被送到布魯克林的前七六人後衛西蒙斯，有機會在季後賽首輪亮相，籃網總教練奈許說：「他已經開始動態的訓練，整體來說是持續進步的。」

老鷹、黃蜂 將捉對廝殺

上季季後賽一路殺進東部決賽的老鷹，本季以東部第9之姿晉級，將先和第10名的黃蜂捉對廝殺，勝者要和第7、8名的落敗方，爭奪最後一張季後賽門票。

西部方面，西部第7的灰狼明上午9點半將迎戰第8的快艇，第9的鵜鶘則先和第10的馬刺過招。

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