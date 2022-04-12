恩比德登得分王 MVP賠率驟降

恩比德拿下NBA得分王，成為國際球員第1人。（法新社）

國際選手登基 史上第1人

〔記者廖聿偉／綜合報導〕2021-22球季NBA例行賽落幕，MVP之爭形成三強鼎立，明星中鋒恩比德在最後一日登上得分王，成為聯盟史上首位獲此殊榮的國際球員，也讓他的MVP賠率大幅下降。根據知名運動博彩網站《Vegas Insider》顯示，恩比德奪下年度MVP的最新賠率為3.65，僅次於金塊中鋒約基奇的1.26，排名聯盟第2。

新效率得分王 超越柯瑞

28歲的恩比德本季場均出賽33.8分鐘、轟下30.6分，創下生涯顛峰，同時打破聯盟自1954年引進24秒進攻時間後，平均上場時間最短的得分王，過去的「效率得分王」是柯瑞的34.2分鐘。

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賠率贏字母哥 僅次約基奇

近年NBA進入大三分時代，上次中鋒獲得得分王要追溯回1999-2000球季的「俠客」歐尼爾，恩比德也是繼1981-82球季M.馬龍之後，首位場均轟破30分的中鋒。

公鹿當家球星「字母哥」亞德托昆波昨輪休，無緣逆轉登上得分王的寶座，但本季場均轟下29.9分、11.6籃板和5.8助攻，仍寫下史上首位連四季場均至少攻下25分、10籃板和5助攻的球員，目前MVP賠率為9，排名聯盟第3。

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