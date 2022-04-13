大師兄回娘家逞凶 賞助總5連敗

中信兄弟牛棚失守，苦吞近3年來的首次5連敗。（記者廖耀東攝）

〔記者徐正揚／台中報導〕中信兄弟連續未得分局數雖在25局打住，牛棚無力守成的罩門卻再次成為破口，被逼出中職本季第4場延長賽，林智勝於11局上從呂彥青手中擊出關鍵安打，助新東家味全龍以6：5險勝，也讓前東家中信苦吞5連敗。

味全龍林智勝11局上敲出轉隊後回洲際球場的首安，助新東家打敗前東家。 （記者廖耀東攝）

兄弟牛棚成破口

延長賽無力守成

中信賽前連續21局沒得分，開賽打完4局依舊掛零，5局下終於靠江坤宇適時安打掃回2分，既讓連續未得分局數停在25局，還一舉搶下3分以3：1首次超前，6局下再靠潘志芳二壘安打追加2分，把領先優勢擴大到5：1。

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味全7局上發動反撲，郭天信先打回第2分，中信決定換下已用96球的鄭凱文，連派彭識穎、呂彥青2位左投接手，味全在邱辰、李凱威相繼建功帶動下打完1輪，單局灌進4分扳平比數。中信雖自第8局起連續3局攻上得點圈，卻三度打不回致勝分。

林智勝轉隊後洲際首安 11局上建功

林智勝擔任先發DH打第2棒，1局上首次打擊時，中信啦啦隊特地播放他的應援曲，但他遭到三振，打完正規9局三振、保送各2次，11局上展現老將價值，轉隊後回洲際第1場出賽的第1支安打，就讓中信自2019年6月30日至7月9日後再次5連敗，當時的總教練是伯納。

林智勝指出，能打下勝利打點要歸功學弟們努力上壘，最關鍵是10局下劉時豪處理陳文杰觸擊演出雙殺守備，「11局輪到我打，其實沒想什麼，最差就三振嘛，投手還是要投進來，就當作壘上沒人，把揮棒軌道完成。」

總教練葉君璋認為，7局上能一口氣追平，確實想都想不到，但棒球有趣的地方就在這裡，重點在於全隊都沒有放棄，即便替補上場的都是一樣，「如果在某個點就放棄了，就沒有後面的結果，只要不放棄，會發生什麼事，真的很難講。」

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