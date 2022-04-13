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林承飛戴罪立功 猿守住龍頭

2022/04/13 05:30

桃猿林承飛雖發生連2打席雙殺打，但在比賽後段貢獻2打點彌補，第9局選到四壞球擠回致勝分。 （記者李惠洲攝）

〔記者吳清正／高雄報導〕開賽連兩打席雙殺打沒有關係，樂天桃猿林承飛在比賽後段貢獻2支安打、2分打點，第9局選到四壞球而擠回致勝分，以7：6擊敗統一獅，中斷統一的3連勝，樂天贏得3連勝，戰績5勝1敗保持領先。

林承飛表示，兩次雙殺打讓他很氣攻勢斷在自己手裡，但是隊友一直鼓勵他，過去就過去了，不要因此放棄後面的打擊機會，讓他轉換心情有戴罪立功的機會，很感謝隊友的鼓勵，9局下那個打席，他知道統一不會讓前一棒的梁家榮打，上場前一直告訴自己要冷靜下來，不一定要打得很用力，只要打到球，甚至好好選球都有機會得分。

此役前5局打成2：2平手，6局上林承飛擊出二壘打，7局上再擊出1分打點安打，這兩局樂天各攻下2分。

連兩打席雙殺打

曾總沒想換人

樂天總教練曾豪駒表示，雖然林承飛前兩次打擊都是雙殺打，第6局完全沒有考慮更換代打，畢竟他這幾年已經累積不少經驗，相信他可以調整回來。

7局下樂天起用朱俊祥中繼，統一無人出局攻佔滿壘，林子豪安打扳回2分，樂天再換上王躍霖，統一李丞齡擺出短棒，一壘手陳俊秀趨前防守，王躍霖卻牽制一壘，讓統一跑回第5分，王躍霖連投2次三振後投出暴投送分，而形成6：6平手。

曾豪駒表示，這個守備就是有人看錯暗號，球員還是需要互相提醒，至於是誰看錯暗號，曾豪駒則沒有點名。

9局上統一後援投手邱浩鈞在2出局後被陳俊秀和藍寅倫連續安打，再連續保送梁家榮和林承飛而擠回超前分。

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