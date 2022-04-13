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蘇智傑休4個月 獅洋砲撤銷登錄

2022/04/13 05:30

蘇智傑膝傷暫不開刀，但至少要休4個月。（資料照）

〔記者吳清正／高雄報導〕統一獅主力打者蘇智傑因為自打球造成右膝臏骨骨裂，將先觀察1週再決定是否開刀，統一總教練林岳平表示，不論開不開刀，蘇智傑都要4個月才能回到球場；同樣骨裂的樂天桃猿投手曾仁和則需休養8週，將由王溢正入替先發輪值。

蘇智傑4月9日出戰富邦悍將時受傷，當場被背下場。林岳平表示，成大和高醫的骨科醫師檢查後的意見一致，都認為蘇智傑的韌帶沒有受傷，只是臏骨末端骨裂，可先以保守方式固定治療，1週後再接受核磁共振檢查，如果骨頭癒合不如預期，再決定是否開刀，只是不論開刀或不開刀，最快都要8月中才能回到球場出賽。

陣中暫無洋將

羅昂週六初登板

而和蘇智傑同一天拉傷左小腿的統一洋砲羅薩，原本評估只需休息3到5天，但是昨天狀況沒有改善，教練團決定撤銷登錄，讓羅薩徹底休養，使得統一目前一有沒有洋將，本週六才會有洋投羅昂在一軍初登板。

曾仁和腳傷要休8週

另外，桃猿曾仁和4月10日被強襲球傷，造成右腳腓骨線型骨裂，當天王溢正緊急接替曾仁和投球，中繼4.2局無失分、無安打。樂天總教練曾豪駒表示，王溢正原本就是先發人選之一，開季從牛棚出發表現非常好，因此直接由王溢正替補先發輪值，不再從二軍叫人。

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