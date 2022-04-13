PLG》簡浩老當益壯 氣走領航猿

夢想家老將簡浩末節最後兩分鐘連拿4分，帶給對手重傷害。 （記者林正堃攝）

夢想家可望晉級季後賽

〔記者林岳甫／桃園報導〕台新夢想家洋將揚科維奇及37歲老將簡浩，昨成為對手的噩夢，率隊以92：87氣走地主桃園領航猿，戰績12勝9敗，取得PLG最後1席季後賽資格指日可待。

揚科維奇攻下28分、9籃板，揮別來台前3戰的低檔表現，只是夢想家當初看中211公分的他具備投射能力，但目前4戰三分球17投僅2中，還好昨靠出色禁區腳步、穩定中距離，幫助球隊終結2連敗。

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夢想家總教練朱利爾斯指出，贏球關鍵在於板凳，不僅場下會積極鼓勵場上球員，且每人上場都能有所貢獻，替補合拿33分，帶給球隊極大的火力支援。

簡浩昨挺身而出，全場進帳13分，包括末節最後兩分鐘連拿4分更帶給對手重傷害。簡浩表示：「球隊少李德威、林俊吉，我身為最資深當然要跳出來，且教練本來就希望我能在末節幫助球隊，很開心自己有把握機會。」

領航猿昨最多領先10分，末節卻屢投不中，也讓洋將羅賓森的31分白忙一場。代理主帥顏行書坦言，「我們必須學習如何在關鍵時刻掌握節奏並減少失誤，這是年輕球員需要學習的。」

領航猿吞6連敗，追平球隊上季最長6連敗紀錄，戰績6勝17敗和高雄鋼鐵人並列墊底。

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