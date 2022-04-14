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嘟嘟腹肌有事 王鏡銘救火MVP

2022/04/14 05:30

〔記者吳清正／高雄報導〕統一獅潘威倫原本可望在昨天成為中職史上投球數達到30000的第1人，但是因為腹部肌肉緊繃在第5局提前退場，緊急登板的王鏡銘中繼2局無失分、無安打，拿下暌違將近3年的勝投和將近5年的單場MVP。

獅隊先發投手潘威倫（中）5局上身體不適提前退場。（記者李惠洲攝）

獅隊王鏡銘緊急登板中繼，拿下暌違近3年勝投。
（記者李惠洲攝）

潘威倫停在29992球

賽前潘威倫已經投了29942球，昨天先發出戰樂天桃猿投到第5局，對首名打者林立投到第2球、全場第50球後，右側腹部不適而喊暫停，試投1球仍沒有改善，在3:2領先的狀況下退場，和30000球里程碑還差8球。

潘威倫表示，賽前並不知道有機會達成30000球里程碑，退場時總教練（林岳平）跟他說還差8顆，他一時之間還搞不清楚狀況，本來這場投完就要下二軍休息，希望10天後就可以回來達成30000球里程碑。

王鏡銘表示，本來就排定擔任第1個中繼投手，所以有心理準備，但是沒想到會這麼突然上場，在場邊還沒有開始熱身，還好自己算是熱得快的人，其實也有幾球沒有投到想要的位置，幸運的是都沒有被打成安打。

36歲的王鏡銘上一勝是2019年6月2日，當時對中信兄弟中繼1局，連續解決3名打者，上一次獲選單場MVP則是2017年4月20日，接替受傷的先發投手林子崴，對中信中繼3局無失分。王鏡銘表示，單場MVP對中繼投手是可遇不可求，聽到是自己得獎嚇一大跳，還以為是工作人員開玩笑。

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