西武復仇火腿 吳念庭功在打點

吳念庭（資料照，取自西武推特）

〔記者林宥辰／綜合報導〕西武隊吳念庭近況不錯，昨扛第4棒、一壘手，首局就把握得點圈契機，敲出帶有1分打點安打。西武以4：3擊敗火腿，報了前天遭完封之仇。

面對火腿隊先發投手立野和明，岸潤一郎敲安後，洋砲奧格雷迪再擊出長打先馳得點，此時輪到吳念庭，相中第1球擊出右外野安打，打回球隊第2分。吳念庭4打數1安打，打擊率2成90。

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火腿隊王柏融昨在與樂天金鷲二軍比賽中，和同樣畢業自穀保家商的學弟王彥程對決，學長王柏融1次選到保送、1次敲安，但王彥程交出6局無失分好投，也沒漏氣。

王彥程和王柏融交手首打席，不慎跌倒造成投手犯規，形成有趣插曲。4局的第2打席，王柏融則是擊出直擊右外野全壘打牆邊的安打，但被觸殺在二壘前。賽後，王彥程透露，因不適應投手丘才跌了一下，首度對戰學長王柏融，感受到對方強烈企圖心，也期待下次交手。

王彥程投77球，被擊出5安打、4次三振，無失分；王柏融選到2保送、另有1安打和1次滾地球出局。火腿二軍終場3：1贏球。

阪神二軍陳偉殷昨先發出戰中日龍，前3局投出9上9下，4、5兩局被安打串聯和石橋康太全壘打狙擊，5局失3分完成投球。

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