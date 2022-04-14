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厄文齋戒月照發功 籃網「7」勢如虹

2022/04/14 05:30

籃網前鋒布朗嗆聲對戰塞爾提克有信心。（法新社）

前言：NBA附加賽昨登場，年輕世代球員表現關鍵，灰狼20歲的艾德華茲砍下全隊最高30分，率隊搶下得來不易的季後賽門票；東部方面，進入「後詹姆斯時代」的騎士，年輕好手包含葛蘭德、莫布里等人撐起一片天，昨雖不敵有超級巨星領軍的籃網，但下一場附加賽仍有一搏的機會。

厄文（持球者）不受齋戒月影響，前3節命中率百分之百，砍全隊最高34分，助籃網擊敗騎士，拿下東部第7種子。 （歐新社）

厄文前3節命中率百分百

〔記者粘藐云／綜合報導〕籃網雙星昨在附加賽同場發威，厄文攻下全隊最高34分、12助攻，杜蘭特挹注25分，兩人率隊以115：108擊敗騎士，搶下東部第7種子，季後賽首輪將碰上東部第2的塞爾提克。

30歲的厄文這季因未接種疫苗，一度被球隊禁賽，後來只也能在客場作戰，直到3月底才正式解禁，在布魯克林主場亮相。

昨面對老東家騎士，穆斯林球員厄文不受齋戒月的影響，前3節命中率百分之百、全場15投12中攻下全隊最高34分，厄文坦言，確實有點擔心表現不好，第4節的體能也多少受到影響。每年4月為回教齋戒月，穆斯林在日出後不能進食、飲水。

厄文的好表現獲得前隊友洛夫的好評，「他是一個很難對付的人，即便我之前看過他有同樣演出，但他再度證明，他未來是名人堂的成員。」

首輪強碰綠衫軍

恩怨情仇熱話題

籃網將以「最強老七」之姿在首輪碰上塞爾提克，兩隊恩怨又成為焦點。厄文曾在2017-19年披上綠衫軍戰袍，但當時他與隊上年輕球員相處不睦，轉隊後又因踩了塞爾提克主場地板的LOGO，引爆綠衫軍球迷的怒火，每次在TD花園亮相，總被球迷狂噓伺候。再次對決老東家，未演先轟動，厄文說：「我非常了解那支球隊，他們也非常了解我，這是有來有往的對戰組合。」

杜蘭特阻布朗亂嗆聲

籃網前鋒布朗顯得信心滿滿，他認為，塞爾提克在少了長人R.威廉斯之下，內線戰力減弱，除了限制塔圖姆得分外，可針對泰斯、哈佛德攻擊。威廉斯在3月底因左膝半月板撕裂，歸期未定，且在他缺賽期間，綠衫軍戰績為11勝10敗，戰力確實受衝擊。不過，杜蘭特聽完隊友這番話後，仍強調要尊重對手，一切並非如想像中容易。

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