灰狼三本柱合擊 暌違4年晉級

灰狼艾德華茲昨21投10中，包括5顆三分球，進帳30分。（美聯社）

艾德華茲+羅素

貢獻59分

〔記者林岳甫／綜合報導〕全隊僅1人NBA資歷超過10年，灰狼以20歲艾德華茲及26歲的羅素、湯斯為核心，昨艾德華茲、羅素在西部附加賽合力貢獻59分，以109：104力退快艇，相隔4年後再度重返季後賽，將與「少主」莫蘭特領軍的灰熊於首輪展開激戰。

艾德華茲在菜鳥年打出不錯表現，卻因投籃命中率不佳，有「刷數據」之嫌。經過1季洗禮，他本季投籃命中率、三分球命中率提升不少，個人進攻效率值從上季110.6升至114.6。

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在《ESPN》25歲以下的未來之星排行榜，艾德華茲上季只排19名，如今上升到11名，代表他的進步讓人看見。昨在關鍵戰役，他以21投10中，包括5顆三分球，進帳30分，其中末節獨拿10分，成為晉級功臣。具10年經驗的老將貝佛利讚揚他有望變成為季後賽而生的超級巨星。

不只艾德華茲展現得分能力，2015年選秀榜眼羅素繳出29、6助攻，兩人補救了湯斯僅拿11分的問題。值得一提的是，灰狼有艾德華茲、羅素坐鎮後場及湯斯站在禁區，3人把球隊的火力最大化，季賽平均每場115.9分、1211顆三分球皆為聯盟之首。

將對上灰熊莫蘭特

進攻大戰火花可期

灰熊平均每場轟115.6分只比灰狼遜色，而莫蘭特在ESPN未來之星榜單居第3，排在獨行俠東契奇、塞爾提克塔圖姆後，他本季平均27.4分、5.7籃板及6.7助攻，屆時將和新生代的艾德華茲互轟，兩隊有望在系列戰上演火力四射的進攻大戰。

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