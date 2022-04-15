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兄弟「守」勝 泰迪大呼過癮

2022/04/15 05:30

兄弟投打發威中止5連敗，敲出勝利打點的許基宏（左）與洋砲福來喜臉上堆滿笑容。（記者廖耀東攝）

〔記者龔乃玠／台中報導〕中信兄弟王牌泰迪昨展現超強危機處理能力，被敲10支安打，依舊繳出7局無責失分好投，奪下轉隊首勝，率隊以5：2擊退富邦悍將中止5連敗。

扣除延賽的開幕戰，泰迪本季首戰就是對富邦悍將，上週繳出7局掉1分好投，昨遭到頑強抵抗。總教練林威助指出，泰迪狀況沒有上次好，球路有點偏高，只是在重要關頭都能丟出有效球，壓制對方打線。

泰迪認為，雖然被安打數多，擊球內容沒有非常好，沒幾支強勁安打，比較多穿越安打。拿到轉隊首勝感覺很好，「這是一支非常棒的球隊，對我來說也是重要的一步。」

兄弟泰迪先發7局飆出7次三振，轉隊後首勝開張。
（記者廖耀東攝）

兄弟4局上展現強大守備能力，把衝回本壘的悍將跑者蔣智賢（中）觸殺出局。（記者廖耀東攝）

教科書級守備 止5連敗

守備是泰迪最大的後盾，4局上，富邦申皓瑋敲出左外野長打，詹子賢快傳給江坤宇，再傳本壘觸殺蔣智賢，避免被追至1分差，助總直言，這個守備很關鍵，江坤宇回傳完全沒有猶豫，「以他的傳球速度和臂力，應該是滿分吧。」

待在去年守備率歷史最優秀的中信，泰迪非常有感，5局上，他投了1顆內角壞球，富邦一壘跑者發動盜壘，捕手福來喜勉強接到後，傳了一個彈跳，游擊手江坤宇依舊能快速接球觸殺，兩人演出高水準盜壘阻殺，瓦解富邦攻勢。

「超棒的守備！」泰迪指出，福來喜那球應該不好傳，內野手觸殺也做得很棒，並稱呼4局上本壘攻防戰的守備是「教科書等級」，「我真的超級興奮的！」

開季7戰6敗 悍將慘紀錄

富邦開季7場吞下6敗，寫下聯盟自從2012年興農牛以來開季前7場最慘紀錄，勝率剩下1成43，今天若再輸球將追平2011年興農牛1勝7敗的紀錄。

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