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艾璐頒發MVP 胡智為最棒的「延長賽」

2022/04/15 05:30

胡智為（右）優質勝投獲選單場MVP，賽後與老婆Uni-Girls艾璐同框慶祝。
（記者李惠洲攝）

胡智為老婆送上MVP花圈。（記者李惠洲攝）

〔記者吳清正／高雄報導〕統一獅胡智為昨先發8局只失1分，陳韻文擋住味全龍的最後反攻，終場以6：5險勝，繼前一戰的樂天桃猿，再把味全拉下排名首位寶座。

胡智為開賽有些不穩，第1局被擊出2支安打，第2局被鈦龍打出來台首轟的陽春砲，之後有效壓制味全攻勢，面對最後22名打者只被擊出1支安打，第7局因為2次失誤，1出局被攻佔三壘仍力保不失分，拿下本季首勝和單場MVP。

胡智為（記者李惠洲攝）

本季首勝 直呼老婆辛苦了

胡智為賽後由今年加入統一啦啦隊的老婆艾璐頒獎，也第1次一起跳舞，他表示，從老婆手中接下獎座是全場最緊張的一刻，也是特別而開心的體驗，昨老婆開車載他到球場，自己投8局，她跳了9局，真的很辛苦，相信回到家裡會有聊不完的話。

統一總教練林岳平表示，胡智為一開始球路有些偏高，但很快修正回來，由於前兩天牛棚已投了不少局數，他能投8局對球隊貢獻很大。第9局味全攻下4分後，陳韻文能壓下反攻氣勢，都是大功臣。

獅隊施冠宇貢獻2分打點。（記者李惠洲攝）

邱智呈（中，記者李惠洲攝）

統一打完8局以6：1領先，9局上起用昨剛上一軍的傅于剛，被吳東融、陳品捷和吉力吉撈連續安打失1分，留下二、三壘跑者，統一再換上劉軒荅，一上場被李凱威轟出3分砲，味全追到5：6，逼得統一換上連3天出賽的陳韻文，他投1局無失分、無安打，順利守成。

林岳平表示，今年的味全真的很難打，因此第8局在領先4分下仍觸擊，李承齡高飛犧牲打攻下1分，最後就贏這1分，之前年輕選手的得點圈打擊總是打不下分數，透過教練和學長不斷提點他們，不要只想用力打，而要針對狀況設定攻擊策略。統一年輕選手施冠宇和邱智呈昨也都有打點，施冠宇貢獻最多的2分。

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