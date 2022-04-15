自由日日Shoot》中職未爆「彈」 季前就應拆

中職用球開季前就應該公布檢測數據以昭公信。 （中職聯盟提供）

〔記者羅志朋／綜合報導〕今年中職開季全壘打滿天飛，球迷質疑「彈力球」是不是回來了？雖然聯盟隨即公布比賽用球恢復係數為0.556合乎規範，但更謹慎的作法應該是，開季前就應該公布用球檢測數據以昭公信，才能消除外界疑慮。

中職各年度打擊數據

近12年來中職比賽用球爭議不斷，先是2010年「變形球」風波，接著，2016年彈力球造成投打數據嚴重失衡，單季量產3名「四割男」更寫下世界紀錄，沒想到2020年彈力球再起，用球係數0.574，接近2016年的0.576，造成全壘打暴增。

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有感茲事體大，聯盟在2020年下半季決定換球，係數降至0.560左右，打擊數據才明顯下修，該季結束領隊會議決議，用球係數中間值從0.560下修至0.550，合格範圍也從0.540至0.580，縮小為0.540至0.560，去年比賽用球不「彈」，全壘打產量大幅下滑。

6戰15轟 彈力再遭質疑

去年中職4度檢測用球，係數介於0.551至0.559，場均1.1轟，和「彈球年」場均2.5轟相較，全壘打產量減少逾半；今年開季前6戰出現15轟，場均2.5轟，外界不免質疑球是不是變「彈」了。

4月6日媒體大篇幅報導，今年中職是否因換球造成全壘打變多，當時聯盟回應：「比賽用球已在2、3週前送驗，恢復係數等相關數據還沒出爐，最快下週就會公布。」結果隔天就「光速」公布消除外界疑慮。

用球多次出包 須更謹慎

只是聯盟發布新聞稿只公布係數為0.556，並未說明用球重量、尺寸、縫線高度、壓縮值等數值，也沒解釋到底送驗多少顆球，季中還會驗幾次，直到媒體追問才透露。

中職用球已多次出包，比較理想的作法是，每年球季開打前就應該公布檢測結果，詳列各項檢測數據，而不是等到外界都在質疑是否為彈力球，火燒屁股才被動公開。

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