晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
體育 即時新聞

自由日日Shoot》中職未爆「彈」 季前就應拆

2022/04/15 05:30

中職用球開季前就應該公布檢測數據以昭公信。 （中職聯盟提供）

〔記者羅志朋／綜合報導〕今年中職開季全壘打滿天飛，球迷質疑「彈力球」是不是回來了？雖然聯盟隨即公布比賽用球恢復係數為0.556合乎規範，但更謹慎的作法應該是，開季前就應該公布用球檢測數據以昭公信，才能消除外界疑慮。

中職各年度打擊數據

近12年來中職比賽用球爭議不斷，先是2010年「變形球」風波，接著，2016年彈力球造成投打數據嚴重失衡，單季量產3名「四割男」更寫下世界紀錄，沒想到2020年彈力球再起，用球係數0.574，接近2016年的0.576，造成全壘打暴增。

有感茲事體大，聯盟在2020年下半季決定換球，係數降至0.560左右，打擊數據才明顯下修，該季結束領隊會議決議，用球係數中間值從0.560下修至0.550，合格範圍也從0.540至0.580，縮小為0.540至0.560，去年比賽用球不「彈」，全壘打產量大幅下滑。

6戰15轟 彈力再遭質疑

去年中職4度檢測用球，係數介於0.551至0.559，場均1.1轟，和「彈球年」場均2.5轟相較，全壘打產量減少逾半；今年開季前6戰出現15轟，場均2.5轟，外界不免質疑球是不是變「彈」了。

4月6日媒體大篇幅報導，今年中職是否因換球造成全壘打變多，當時聯盟回應：「比賽用球已在2、3週前送驗，恢復係數等相關數據還沒出爐，最快下週就會公布。」結果隔天就「光速」公布消除外界疑慮。

用球多次出包 須更謹慎

只是聯盟發布新聞稿只公布係數為0.556，並未說明用球重量、尺寸、縫線高度、壓縮值等數值，也沒解釋到底送驗多少顆球，季中還會驗幾次，直到媒體追問才透露。

中職用球已多次出包，比較理想的作法是，每年球季開打前就應該公布檢測結果，詳列各項檢測數據，而不是等到外界都在質疑是否為彈力球，火燒屁股才被動公開。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中
已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由體育】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。