花蓮疫情升溫 全中運緊急延賽

花蓮縣長徐榛蔚（中）昨緊急宣布全中運延賽。（花蓮縣政府提供）

原定明登場突喊卡

〔記者王峻祺、粘藐云／花蓮報導〕原定明天開幕的全國中等學校運動會，因近日疫情升溫，花蓮縣政府昨晚8點半緊急召開記者會，由縣長徐榛蔚宣布延賽。

全中運預計16日至21日在花蓮登場，包括柔道、自由車、射擊、划船等運動種類已於8日提前開賽，但因近日本土疫情升溫，加上花蓮確診數遽增，經與中央、體育署等單位討論防疫措施後，考量1萬多名選手及工作人員的健康安全，決定從「閉門賽」改為延賽。

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至於延到何時，徐榛蔚表示，要視疫情發展及體育署後續的政策方向。前年屏東全中運也曾延到7月；關於聖火傳遞，明天還是會傳回花蓮，完成傳遞任務，針對選手花蓮住宿訂房狀況，已和旅宿各公會、協會達成共識，有關退訂房部分，不會再收取任何費用。

逾百選手因疫缺席

今年全中運22項運動種類，自由車場地賽和柔道已完賽，輕艇競速則於前日展開賽程，滑輪溜冰在昨天登場。但因有超過100名選手因確診或被匡列隔離無法參賽，體育署昨天下午才公告相關配套，將以專案提供甄試補救，不料，花蓮縣府隨即在晚間8點半宣布延賽。

教練、選手措手不及

不過，現階段國內其他體育賽事仍照常舉行，包含兩職籃、SBL和中華職棒都正常開打，不同的標準也引發網友討論。尤其全中運突然在開幕前兩天宣布延期，讓不少選手、教練措手不及，有教練質疑，張惠妹演唱會可以不用停辦，但全中運卻要延期，實在搞不清楚標準在哪？

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