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悍將輸出火氣 嗆助總沒「盜」義

2022/04/16 05:30

悍將游擊手李宗賢（右二）單局3失誤造成大量失分，退場時王勝偉（右一）拍拍他打氣，左側則是捕手張進德（左一）同時在安撫江少慶投球情緒。（記者廖耀東攝）

〔記者龔乃玠／台中報導〕「金控大戰」昨天打出火氣，中信兄弟在領先8分發動雙盜壘戰術搶分，隨後在板凳清空之際，有富邦悍將教練怒嗆違反潛規則，令總教練林威助大動肝火，「贏8分就不能有戰術嗎？台灣棒球是這樣子嗎？」

兄弟江坤宇單場挨兩記觸身球，引起總教練林威助（中）不滿，悍將總教練丘昌榮（左一）也趨前關心傷勢。（記者廖耀東攝）

贏8分為什麼跑 球吻報復?

富邦悍將終場以6：13輸球，開季前8戰吞7敗，寫1999年兄弟象以來首次，也是繼1994年俊國熊、1996年興農熊後隊史第2慘紀錄。賽後富邦立即開會，並以要趕車去台南為由婉拒受訪。

導火線埋在3局下，中信靠富邦游擊手李宗賢單局3次失誤，一波攻勢以8：0領先，攻佔一、三壘之際，再發動雙盜壘添1分保險，已有富邦教練感到不滿。

3局下就被砸的江坤宇，5局下又被觸身球招呼，助總上場詢問主審是不是有故意成分，未料富邦投捕教練劉家豪衝來質疑，助總透露對方好像是在說，「贏8分，為什麼要跑？」

助總憤怒回嗆，球賽才打到第3局，為何不能有戰術，「如果照他衝出來講這種話，那觸身球應該就是故意的啊，他好像很狂嘛，我不知道台灣棒球是這樣子。」他解釋，就算有潛規則也是在比賽後半段，前5、6局哪有什麼潛規則，現今棒球1局也是有可能拿10分。

主審之後各警告雙方1次，比賽變成有觸身球就趕出場的「警告試合」，這也讓助總很不開心，「我們被砸2次，什麼都沒做，被警告很奇怪，出去訊問應該也滿合理的。」富邦張瑞麟在6局下投出球隊單場第3顆觸身球，遭勒令出場。

兄弟李聖裕（左）連兩天繳出猛打賞表現，獲選單場MVP。（記者廖耀東攝）

江少慶2.2局失9分 全非責失

富邦王牌江少慶受隊友守備自爆連累，先發2.2局失掉9分，全都不是自責分，寫下聯盟史上第一次。

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