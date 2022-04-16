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部分項目沒延期 全中運「雙標」

2022/04/16 05:30

高雄市左營國中在個人男子品勢和男子團體品勢拿下1銀、1銅。左起陳伯壬、教練黃金隆、林子宸和許宇翔。（黃金隆提供）

教練︰史上最嚴一屆

〔記者廖聿偉／台北報導〕全台疫情大爆發，全國中等學校運動會也宣布延期，僅剩下跆拳道品勢、網球、舉重等少數種類仍持續舉行，其中跆拳道品勢昨結束所有賽程，許多教練都直言，本屆全中運是史上最嚴格的一屆。

在個人男子品勢和男子團體品勢拿下1銀、1銅的左營國中教練黃金隆表示，這次大會規定很多，連學校助理也不能進入，教練必須兼任多種角色，但為了選手安全，還是很肯定主辦方的作法，也很慶幸品勢沒有延期。

員林農工教練楊寓晴則透露，選手除了比賽之外必須全程戴口罩，主辦單位也安排許多工作人員盯場，只要發現口罩沒戴好，就會立刻廣播制止。

跆拳道對打項目被迫延期，彰泰國中教練楊宗燁在前往花蓮的路上才收到通知，相當錯愕。他表示，全中運延期影響很大，選手和校方人員都已抵達花蓮，且後續還要處理住宿、交通改期等手續，相當麻煩。

比賽延期選手調整困難

楊宗燁認為，全中運攸關選手推甄資格，尤其對國三的學生影響最大。另外，為了備戰全中運，跆拳道選手都需要完成過磅，延期之後調整週期也必須重來。但現階段疫情嚴峻，還是須以選手健康安全為首要考量，也有許多學生本次被匡列無法參賽，延期也保障他們未來的參賽權。

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