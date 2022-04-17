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悍將開局爆 追平開季9戰最慘

2022/04/17 05:30

悍將總教練丘昌榮還無法率隊擺脫開季低潮。
（記者李惠洲攝）

1勝8敗平紀錄 賽後拒受訪

〔記者龔乃玠／台南報導〕富邦悍將守備連環爆，昨2次失誤就賠掉6分，全場得點圈5打席全落空，攻守都亂了套，終場0：6慘遭統一獅完封，開季戰績1勝8敗，追平聯盟前9戰最慘紀錄。賽後獅隊教頭林岳平感謝對手給了機會，落敗的富邦球團則婉拒受訪，無法得知總教練丘昌榮對於首年帶隊就深陷輸球泥沼的心情。

中職史上開季前9戰最慘戰績就是1勝8敗，富邦加入1990年統一獅、1994年俊國熊、1995年俊國熊、1996年興農熊等隊，成為史上第5次，也是隊史第4次開季1勝8敗，勝率剩下1成11。

雙方第1局在2出局的發揮，成為決定勝負的關鍵。1局上，富邦靠安打四壞攻佔一、二壘，蔣智賢在2出局遭獅隊先發羅昂三振。林岳平指出，羅昂開局還在習慣台灣的節奏及裁判好球帶，投得較辛苦。

陳鏞基（記者李惠洲攝）

獅隊首局不只解除危機也趁勢攻下3分，順利取得3連勝。（記者李惠洲攝）

首局同遇危機 獅強勢過關

富邦游擊在1局下就失誤，形成2出局滿壘的危機。跟富邦不同的是，獅隊陳鏞基在2出局滿壘之際，擊出清空壘包的「值千金長打」，一棒夯下3分大局。

餅總表示，對方給了一個機會，雙方都在第1局遇上危機，「但我們抓到第3個出局數，鏞基則在2出局敲長打，贏球機會就增加了。」

富邦3局下又因霸帝士接球失誤，第二度被獅隊攻下3分大局，威迪茲先發5局失掉6分全非自責分，連同前天江少慶2.2局的9分非責失，形成連續2天先發投手0責失分吞敗投的罕見現象。

富邦去年釋出的胡金龍，昨3打數敲1安，最關鍵是在首局選四壞，將滿壘場面交給陳鏞基，還不忘在卸下護具時對著走上打擊區的他大喊，「鏞基，加油！」陳鏞基沒辜負好友期待，一棒重挫富邦。

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