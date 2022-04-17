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羅昂不火爆 中職首勝舞加料

2022/04/17 05:30

〔記者龔乃玠／台南報導〕身長高達203公分，求勝慾望更勝任何人，統一獅洋投羅昂昨初登板繳出6局5K無失分好投，奪下生涯首勝，賽後特別把首勝球、第一球都留下來做紀念，他說，「很久沒先發，這一勝別具意義。」

羅昂獲選單場MVP。（記者李惠洲攝）

羅昂曾是日本職棒的「火爆浪子」，效力養樂多時期曾因不滿守備失誤，在休息室怒罵教練和隊友，遭球團祭出無限期在家反省的懲罰。獅隊總教練林岳平笑說，「看那個型，確實是看起來很在乎比賽，求勝慾望很強的選手。」

獅隊昨有幾顆驚險守備，最終沒有出現失誤，羅昂最快催到152公里，6局僅被敲4支安打，他說，最滿意的是能拉長局數，前幾天牛棚特別辛苦，提早打卡上班，「我上場的目標，就是讓他們得到充足的休息。」

獅隊羅昂中職初登板就繳出6局無失分好投。
（記者李惠洲攝）

羅昂有收藏紀念球的習慣，過去效力大聯盟和日職，像是首勝、中繼、後援都會作紀念，「看到這些球，就讓我想起當時的比賽。」

長髮飄逸的彪形大漢，在取悅球迷的MVP舞台端出法寶，大跳辛辛那提的美式足球舞蹈，跟啦啦隊Uni-Girls舞蹈意外合拍，他帶著滿意笑容說，「很感謝教練給我機會，每個地方的第一勝，對我都特別有意義。」

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