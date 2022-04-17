三呎線判決關鍵 在動作不在動機

前天悍將兄弟戰本壘攻防爭議，悍將已向聯盟提出申訴。（資料照）

王威晨跑壘判決 悍將申訴

〔記者徐正揚、龔乃玠／連線報導〕富邦悍將針對前天中信兄弟王威晨的跑壘判決向聯盟提出申訴，捕手出身的2位教練各有不同看法，樂天桃猿首席教練古久保健二同意裁判「張進德沒有做出觸殺動作」的認定，味全龍總教練葉君璋認為張進德因為要做觸殺動作才會滑倒。

悍將前天以6：13不敵兄弟，但雙方因觸身球、大比分領先發動雙盜壘的潛規則等風波打出火氣，其中王威晨在本壘和三壘間「閃」過觸殺，也引發三呎線爭議。悍將教頭丘昌榮昨率隊到台南迎戰統一獅，賽前表示已提出申訴，就看聯盟怎麼解釋。

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捕手權威教練 看法分歧

但在聯盟正式說明前，教練間就已有不同看法。古久保指出，張進德若是因為做出觸殺動作而滑倒，三呎線的認定就會成立，王威晨就明顯偏離跑壘路徑，但張進德是因為身體失去重心而滑倒，致使沒有辦法做出觸殺動作，「裁判是看你有沒有觸殺的意思，不管用手套或手持球都是觸殺動作。」

王威晨為閃避滑倒的張進德往左跑進內野草皮，古久保哈哈大笑說：「確實跑得遠了一點，可能因為捕手接球後站得太前面，跑者被迫改變路徑，如果捕手在原地先等一下，看是要觸殺還是夾殺，可能就沒有問題。」張進德也坦言，的確沒有觸殺動作，「滑下去也沒有辦法做觸殺。」

葉君璋表示，捕手從接到球的那一刻起，後續所有動作都是為了觸殺跑者，人在滑倒瞬間的本能反應是保護自己，捕手不可能還能做出正常觸殺動作，「阿德撐地的右手還拿著球，表示在滑倒前就要做觸殺動作，是因為要做觸殺去追王威晨才會滑倒。」

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