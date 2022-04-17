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龍滿壘進逼 猿牽制說再見

2022/04/17 05:30

9局下龍隊郭天信（左）回壘不及遭再見牽制出局。（記者林正堃攝）

〔記者徐正揚／台北報導〕在霸林爵交出7局失1分的好投帶領下，樂天桃猿帶著5分領先打9局下，眼看可以輕鬆過關卻差點豬羊變色，靠內野守備默契配合演出再見牽制，以6：3險勝味全龍，拿下近6戰的第5勝，戰績7勝2負仍居龍頭。

9局下險遭翻盤 續居龍頭

霸林爵用106球投7局僅挨4安，送出12次三振追平個人在中職單場最多，不僅跨季對味全4連勝，更以2勝、防禦率0.60、奪三振19次暫居投手三冠王。總教練曾豪駒表示，霸林爵延續前次出賽的感覺，中間雖有亂流都控制住。

猿隊霸林爵先發7局送出12次三振，追平個人生涯紀錄。
（記者林正堃攝）

桃猿9局下換上王躍霖，連拿2出局後突然失控形成滿壘，桃猿緊急推出終結者豪勁，先保送張政禹再被郭天信敲安丟2分仍是滿壘，輪到拿莫．伊漾打擊1壞球時，豪勁冷不防回身牽制一壘，郭天信回壘不及遭觸殺，讓龍隊一片錯愕。

味全總教練葉君璋雖提出挑戰，但重播畫面沒能清楚拍到一壘攻防，缺乏明確推翻判決的證據，只能維持原判。曾豪駒透露，春訓一定會演練各種守備狀況，如何才能像這次成功牽制一壘，他不便透露，「秘密耶，要講那麼清楚嗎？」

捕手張閔勛指出，內野手隨時會注意場上的各種狀況，當下是一壘手陳俊秀發現可能有機會，立刻傳遞給投手與其他野手，最後由他下令發動，「當然不是每次都會成功，這要經過一段時間，大家才會形成一種默契。」

張閔勛不僅蹲滿全場，4、8局上兩度受命執行強迫取分，都成功完成觸擊助樂天各得1分，曾豪駒認為，張閔勛的價值不僅只是引導投手，當進攻需要他時，也能把戰術執行成功。

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