NBA季後賽》勇士三巨頭 今戰上季MVP

約基奇（資料照，法新社）

〔記者粘藐云／綜合報導〕NBA附加賽昨結束，季後賽今天全面開戰，西部第3的勇士上午8點半將迎戰金塊，柯瑞可望歸隊，這也是勇士三巨頭自2018-19球季後再度登上季後賽舞台。

柯瑞（資料照，法新社）

勇士本季開季一度衝上龍頭，但下半季再次遭逢傷病考驗，D.格林、柯瑞輪番受傷，即使K.湯普森回歸，三巨頭整季同時上場的時間僅11分鐘；好在勇士小將相當爭氣，憑著團隊戰力重返季後賽。

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NBA官網指出，柯瑞可望在首戰就歸隊，三巨頭合體不僅能再現當年讓他們大殺四方的小球戰術，22歲的射手波爾也越來越進入狀況，火力同樣不容小覷。這肯定會造成金塊防守上不小壓力，除了要圍堵浪花兄弟，還得小心其他小將爆發。

雖然金塊這季對勇士拿下3勝1負，但現階段少了J.穆雷、小波特，大多倚靠上季MVP約基奇在禁區發威，勇士只要能擋下這個得分點，被看好有機會在首輪過關。

不過，勇士總教練柯爾不敢大意，他說：「4年前我知道我們能奪冠，但現在我們是支完全不同的球隊，也不敢有什麼期望。」柯瑞甚至笑說，大概只有自己的家人認為勇士能勝出。

綠衫軍交手籃網雙星

東部焦點組合，杜蘭特和厄文領軍的籃網，明天凌晨3點半將迎戰塞爾提克，兩軍連兩季在季後賽首輪碰頭，上季籃網以4：1淘汰綠衫軍。

不過，這季塞爾提克核心球員塔圖姆、J.布朗等人漸趨成熟，尤其塔圖姆在明星賽後手感火燙，場均30.4分，命中率突破5成，他和杜蘭特的交鋒成為一大焦點。

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