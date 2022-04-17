羽球全團賽》土銀2新星 鎮壓衛冕軍

土銀新星廖倬甫昨擊敗黃郁豈，助隊旗開得勝。（記者林岳甫攝）

〔記者林岳甫／屏東報導〕小將廖倬甫、林俊易昨在111年全國羽球團體錦標賽男甲4強打出身手，以及東京奧運男雙金牌李洋／王齊麟合體勝率百分百，土銀A隊3：0橫掃衛冕軍合庫A隊，連兩屆晉級冠軍賽，今日與亞柏太報A隊爭冠。

林俊易首次正式賽事遇上王子維就演出逆轉秀。（記者林岳甫攝）

今與亞柏太報A爭冠

廖倬甫昨第一點以21：8、21：13擊敗黃郁豈，而第二點誰要挑戰合庫一哥王子維，土銀總教練李松遠透露，林俊易、廖倬甫賽前展現鬥志，皆希望能碰上王子維，看見兩人如此有自信後，就覺得有機會擊敗強敵，最後決定由2019年美國公開賽冠軍林俊易迎敵。

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廖倬甫、林俊易連贏2點

身為國內少數左手單打球員，林俊易曾有機會至國訓中心擔任王子維陪練員，但他到去年才以世大運國手身份進入國訓，並開始和王子維對練。他透露，練球時完全打不贏王子維，「我打快，他就比我更快，我求穩他又比我穩，學長實力高我很多。」

麟洋配關門掃平合庫A

林俊易近年因傷、疫情等影響未能再戰國際賽，且在國內賽狀況又起伏不定，今年1月排名賽再度無緣冠軍後，他才有所醒悟，努力強化體能並增進技術，不再靠蠻力和對手拚鬥，昨他以16：21、21：9、21：19逆轉王子維，證明訓練走在正確的軌道。

學弟連下兩點，負責關門的李洋／王齊麟不漏氣，以21：17、21：17力退合庫A隊第一男雙李哲輝／楊博軒，3次合體全勝，今日要率隊勇奪2018年後首冠。

女團方面，合庫A隊肩負尋求21連霸任務，世界球后戴資穎在上午11點出賽，也是她2020年全團賽後再度於台灣出賽。

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