晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
體育 即時新聞

PLG》夢想家大勝國王 季後賽差一步

2022/04/17 05:30

台新夢想家成力煥（左）籃下強攻。（記者陳志曲攝）

〔記者吳孟儒／新北報導〕台新夢想家昨在客場談笑用兵，126：87大勝PLG龍頭新北國王，斬斷對手本季最長的7連勝，距離挺進季後賽僅一步之遙。

早已取得季後賽門票的國王，讓主戰洋將湯瑪士輪休，夢想家也把握機會卯起來打，首節就領先13分，全場最多領先43分，讓原本看似勢均力敵的對決呈現一面倒。

夢想家團隊命中率達5成，全隊投進16顆三分球，籃板多出30個，禁區得分也高出20分，國王各項數據全盤皆輸，大輸39分也寫下隊史最慘一役。

國王總教練萊恩承認，照理來說不會出現這樣的結果，但現階段他希望球員保持健康，才能在季後賽繳出好成績，昨天在比分已拉開下，也讓新秀陳俊男、洪仕軒等人上場磨練。

夢想家以洋將揚科維奇的31分表現最佳，成力煥攻下本季新高16分，在客場拿下2連勝，接下來只要再贏1勝或領航猿再吞1敗，就能跟上國王、新竹攻城獅和台北富邦勇士的腳步，晉級季後賽。

猿止6連敗 鋼鐵人出局

領航猿昨靠著「本土雙槍」盧峻翔、施晉堯合力貢獻34分，加上延長賽的重要攻守表現，以106：104力退高雄鋼鐵人中止6連敗，也保有晉級的一線生機；鋼鐵人則以6勝18敗重回墊底，成為第一支被淘汰的球隊。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中
已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由體育】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。