PLG》夢想家大勝國王 季後賽差一步

台新夢想家成力煥（左）籃下強攻。（記者陳志曲攝）

〔記者吳孟儒／新北報導〕台新夢想家昨在客場談笑用兵，126：87大勝PLG龍頭新北國王，斬斷對手本季最長的7連勝，距離挺進季後賽僅一步之遙。

早已取得季後賽門票的國王，讓主戰洋將湯瑪士輪休，夢想家也把握機會卯起來打，首節就領先13分，全場最多領先43分，讓原本看似勢均力敵的對決呈現一面倒。

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夢想家團隊命中率達5成，全隊投進16顆三分球，籃板多出30個，禁區得分也高出20分，國王各項數據全盤皆輸，大輸39分也寫下隊史最慘一役。

國王總教練萊恩承認，照理來說不會出現這樣的結果，但現階段他希望球員保持健康，才能在季後賽繳出好成績，昨天在比分已拉開下，也讓新秀陳俊男、洪仕軒等人上場磨練。

夢想家以洋將揚科維奇的31分表現最佳，成力煥攻下本季新高16分，在客場拿下2連勝，接下來只要再贏1勝或領航猿再吞1敗，就能跟上國王、新竹攻城獅和台北富邦勇士的腳步，晉級季後賽。

猿止6連敗 鋼鐵人出局

領航猿昨靠著「本土雙槍」盧峻翔、施晉堯合力貢獻34分，加上延長賽的重要攻守表現，以106：104力退高雄鋼鐵人中止6連敗，也保有晉級的一線生機；鋼鐵人則以6勝18敗重回墊底，成為第一支被淘汰的球隊。

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