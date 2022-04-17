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T1》海神4連勝 封王M1

2022/04/17 05:30

于煥亞（左）成為海神穩定的得分點。（T1聯盟提供）

〔記者林岳甫／高雄報導〕高雄全家海神庫薩斯、布銳克曼、于煥亞昨合力進帳53分，率隊在主場高雄巨蛋以100：81大勝台南台鋼獵鷹，拉出4連勝，封王魔術數字「M1」，今天只要再勝桃園雲豹就能奪下T1聯盟元年例行賽第一。

庫薩斯攻下全隊最高23分，布銳克曼15分、13助攻，于煥亞15分、7助攻，3人成為獲勝功臣。

傷癒復出的胡瓏貿進帳8分、5籃板，即使數據不亮眼，但他歸隊提升球隊士氣，希望能趕快找回狀況，在季後賽拿出真實力，助球隊奪下總冠軍。

海神由執教經驗豐富的喬伊斯擔任隊史首位主帥，並網羅頂級後衛布銳克曼、217公分的庫薩斯坐鎮禁區，加上聯盟最高薪的胡瓏貿、射手于煥亞等好手，在T1成為超級強權，例行賽拿下20勝6敗的傲人戰績。

喬伊斯的運籌帷幄使每名球員各司其職，打出好戰績他厥功甚偉。喬總感謝球員願意付出，並在場上完成賽前設定的戰術。

儘管昨天無緣靠台中葳格太陽輸球提前封王，海神今天只要擊敗桃園雲豹就能自力稱王，喬伊斯要子弟兵武裝起來，捍衛主場。

另一場，太陽洋將桑尼繳出25分、13籃板，塔克進帳14分、9助攻和8籃板，終場以109：99氣走新北中信特攻，今天在主場再戰獵鷹。

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