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嘻哈獅變調 改判逼和火爆演出

2022/04/18 05:30

兄弟再見美技逼和獅隊，開心不已。（記者李惠洲攝）

〔記者龔乃玠／台南報導〕原本是享受勝利滋味的「嘻哈之夜」，一個改判變了調，爆發開季以來最大衝突場面！統一獅昨在延長12局的再見高飛犧牲打，在重播輔助判決後變成中信兄弟的再見美技，逼成5：5和局，獅隊賽後氣到衝上場圍住裁判，總計3人被驅逐出場。

獅隊總教練林岳平（右2）抗議改判後憤怒將球帽砸地上，跑壘教練郭俊佑（右）更怒丟打擊頭盔，兩人都遭三壘審紀華文驅逐出場。 （記者李惠洲攝）

甩球帽、砸頭盔 餅總等3人遭驅逐

獅林靖凱側身滑壘，最後改判出局，聯盟確認未觸摸到本壘板，明將開會懲處抗議的林岳平等人。（記者李惠洲攝）

此戰高潮迭起，中信在9局上打倒獅隊守護神陳韻文，連趕3分，5：5殺進延長賽，12局下，獅隊攻佔滿壘輪到許哲晏，他敲出左外野高飛球，李聖裕接殺精準回傳本壘，三壘跑者林靖凱技巧性側身滑壘，邊閃觸殺邊用手摸壘包，起初判決安全回壘，即便中信提出挑戰，主場獅迷看著大螢幕重播很有信心，搭配電子鼓聲的節奏邊喊，「Safe！Safe！Safe！」

統一獅昨在延長12局的再見高飛犧牲打，經重播輔助改判出局逼和，獅隊球員氣到衝上場圍住裁判，場面火爆。（記者李惠洲攝）

延長12局 再見犧牲打空歡喜

獅隊球迷不滿判決，也在看台上抗議。（記者李惠洲攝）

即時重播檢閱小組得出結論後，一壘審尤志欽舉手宣布改判出局，令主場一片錯愕，總教練林岳平率先衝上場，一氣之下怒甩球帽，緊跟在後的跑壘教練郭俊佑，同樣狠砸打擊頭盔，新洋投羅昂更氣得破口大罵，3人都被驅逐出場，將面臨至少1萬元的懲處。

聯盟回應，經重播輔助判決檢視，判定林靖凱滑回本壘時未觸摸到本壘板，因此做出改判，「林岳平、郭俊佑、羅昂因做出強烈抗議與扔擲物品等行為遭驅逐出場，相關懲處將在明天（18日）召開會議討論決定。」

助總：不到最後 什麼都可能發生

獅隊因氣到不行，賽後婉拒受訪。尷尬的是，昨天統一舉辦主題日「大嘻哈獅代」，蛋頭、大支等知名歌手，都在場邊等待賽後出場表演，突如其來的衝突場面，加上球迷怒丟東西進場，讓他們大開眼界。

「棒球不到最後，什麼事情都會發生。」中信總教練林威助表示，如果林靖凱這球維持原判，他還會再挑戰一次三壘審，「我覺得他有點提早離壘，接殺之前，腳就已經離開壘包。」

事實上，中信昨在8局上也有遇到重播判決的不如意，江坤宇趁安打搶攻三壘，即便也是技巧性滑壘想躲觸殺，仍被判出局，經由重播判決維持原判，助總也上場詢問，「我有問阿坤，他跟我說腳已經有先進去（壘包）了。」

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