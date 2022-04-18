晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
體育 即時新聞

德保拉對幼獅陣 差點翻船

2022/04/18 05:30

德保拉VS.統一獅對戰成績

〔記者龔乃玠／台南報導〕中信兄弟「大魔王」德保拉昨天本季初登板，卻遇上奇兵陣容的頑強抵抗，罕見被統一獅攻下3分大局，只是隊友幫他逼成和局，逃過相隔540天對獅隊的敗投。

兄弟德保拉本季初登板，先發6局失3分、2分責失，獲隊友奧援逃敗。 （記者李惠洲攝）

獅隊過去2年被左投德保拉吃死死，尤其去年對戰例行賽0勝6敗、台灣大賽0勝1敗，大魔王復出首戰就挑獅子軍，加上獅隊有4名主力打者掛傷號，總教練林岳平乾脆擺出全新打線，扣除開路先鋒陳傑憲，後8棒全右打，且以年輕幼獅居多，最大亮點是三號捕手柯育民生涯第一次先發蹲捕。

本季初登板 屠獅魔王逃敗

餅總說，「原先陣容對戰德保拉2年，沒辦法高機率突破，用不一樣陣容打打看。」柯育民不負眾望，在3局下就突破中信王牌，帶動單局3分攻勢，獅隊相隔400天對德保拉攻大局；4局下還加碼長打。

王政順首安助兄弟延命

德保拉發揮連2年聯盟MVP的纏鬥功力，最終仍繳出6局失掉3分、2分責失的優質先發，只是超過150公里僅1球。助總指出，控球沒有去年穩定，速度也沒那麼快，「但這只是第一場，期待下一場的表現。」

兄弟仍逼和戰局，替補三壘手王政順是功臣，他在7局下飛撲美技守住2分，懸崖邊緣的9局上敲2分打點的適時安打，用生涯首安助隊延長戰線。助總說，攻守都有表現，「他就是在等待一個機會。」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中
已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由體育】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。