德保拉對幼獅陣 差點翻船

德保拉VS.統一獅對戰成績

〔記者龔乃玠／台南報導〕中信兄弟「大魔王」德保拉昨天本季初登板，卻遇上奇兵陣容的頑強抵抗，罕見被統一獅攻下3分大局，只是隊友幫他逼成和局，逃過相隔540天對獅隊的敗投。

兄弟德保拉本季初登板，先發6局失3分、2分責失，獲隊友奧援逃敗。 （記者李惠洲攝）

獅隊過去2年被左投德保拉吃死死，尤其去年對戰例行賽0勝6敗、台灣大賽0勝1敗，大魔王復出首戰就挑獅子軍，加上獅隊有4名主力打者掛傷號，總教練林岳平乾脆擺出全新打線，扣除開路先鋒陳傑憲，後8棒全右打，且以年輕幼獅居多，最大亮點是三號捕手柯育民生涯第一次先發蹲捕。

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本季初登板 屠獅魔王逃敗

餅總說，「原先陣容對戰德保拉2年，沒辦法高機率突破，用不一樣陣容打打看。」柯育民不負眾望，在3局下就突破中信王牌，帶動單局3分攻勢，獅隊相隔400天對德保拉攻大局；4局下還加碼長打。

王政順首安助兄弟延命

德保拉發揮連2年聯盟MVP的纏鬥功力，最終仍繳出6局失掉3分、2分責失的優質先發，只是超過150公里僅1球。助總指出，控球沒有去年穩定，速度也沒那麼快，「但這只是第一場，期待下一場的表現。」

兄弟仍逼和戰局，替補三壘手王政順是功臣，他在7局下飛撲美技守住2分，懸崖邊緣的9局上敲2分打點的適時安打，用生涯首安助隊延長戰線。助總說，攻守都有表現，「他就是在等待一個機會。」

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