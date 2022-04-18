球速最快139km 王溢正隔397天先發勝

桃猿王溢正5局失2分，相隔397天再奪先發勝。 （記者林正堃攝）

〔記者羅志朋／台北報導〕即使最快球速不到140公里，樂天桃猿36歲左投王溢正靠經驗照樣智取對手，昨對味全龍先發5局失2分，幫助球隊以3:2贏球，三連戰橫掃龍軍。

朱俊祥中繼2局讓對手6上6下、還飆4K。 （記者林正堃攝）

樂天桃猿林立昨則扮「強力核彈頭」，對味全龍敲兩支長打，，打下勝利打點突破2：2僵局，也把味全先發洋投鋼龍打成敗投，獲選單場MVP，助王溢正奪勝一臂之力。

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靠經驗取勝 助猿橫掃龍

王溢正去年季中轉調中繼，本季從牛棚出發，10日曾仁和先發遭強襲球擊中右腿造成腓骨骨裂，該役王溢正緊急登板中繼，投4.2局無失分拿下本季首勝，也為自己爭取到先發門票。

王溢正昨先發5局用了78球，只在3局下遭林智勝敲二壘安打掉2分，全場被敲5安，另有2K、1保送，相隔397天再奪先發勝，中職生涯累計71勝躍居史上第9，他說，「沒想那麼多，球隊贏球才是重點。」

朱俊祥中繼2局 6上6下

此役王溢正最快球速僅139公里，和巔峰時期最速149公里相較，顯然大不如前，他說，「確實差滿多的，早期球速快，投球較剛猛，想跟打者對決，現在能力有些下滑，球速也沒那麼快，靠經驗和打者周旋。」

王溢正退場後，黃偉晟、朱俊祥、豪勁先後登板皆無失分，順利守成，其中朱俊祥中繼2局讓對手6上6下、飆4K，表現亮眼。

朱俊祥開季原定位終結者，不過表現不穩定，不久即轉調中繼，桃猿總教練曾豪駒認為，朱俊祥近兩次登板展現十足霸氣，逐漸建立自信心，會發現自己能力是沒問題的。

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