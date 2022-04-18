大谷開轟加碼盜壘 天使升格「老二」

大谷翔平昨開砲貢獻3分打點。（今日美國）

〔記者徐正揚／綜合報導〕繼前天以單場雙響一掃開季前7場的打擊不振後，大谷翔平昨又開砲貢獻3分打點，7局上還加碼演出盜三壘，幫助天使以7：2擊敗遊騎兵，天使靠最近5戰拿下4勝，在美聯西區從墊底升至並列第2。

大谷擔任先發DH打第1棒，一開賽就領老Ｋ，前3打席雖沒安打，仍靠野手選擇助天使於3局上先馳得點，7局上率先敲安靠暴投上二壘後還盜上三壘，隨後跑回天使第4分，8局上2出局二壘有人抓第1球轟出2分彈，助天使以6：2拉開領先。

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這是去年至今大谷第6場同場有全壘打與盜壘的比賽，名列這段時間內全大聯盟最多。

大谷開季前7場只敲5安，打擊率僅0.172，沒全壘打也沒打點，近2場找回手感，快速進帳3轟6打點，在大聯盟第13次連續2場開砲；根據《ESPN 》的資料，這場是他自去年起第6次單場有全壘打又有盜壘，領先大聯盟各家好手。

小熊鈴木誠也昨對洛磯3打數2安打，打擊率升至0.409在國聯高居第3，開季連續7場擊出安打也追平2003年的松井秀喜，再2場就追平2007年岩村明憲創下的日籍野手紀錄，「我很開心，我只在電視看過松井，他是我很欽佩的球員。」

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