團體戰至上 海神洋將脫「單」

海神亞歷山大傷後復出第二戰就攻下28分。（T1聯盟提供）

亞歷山大、霍爾 封王2大要角

海神霍爾（右）打出代表作。（T1聯盟提供）

〔記者林岳甫／高雄報導〕高雄全家海神在T1聯盟例行賽稱王，除了管理階層在聯盟成立前就提前進行人事佈局，又網羅強調團隊、防守的外籍總教練喬伊斯，打造出團隊至上的隊伍，另一關鍵是洋將不打「個人主義」，昨亞歷山大、霍爾在球隊有難之際，雙雙打出代表作，變成封王的兩大要角。

在聯盟成立前，海神就開始招兵買馬，除了吸收SBL九太科技多位主力球員，並開啟尋教練的雷達，找到執教能力出色的澳洲籍主帥喬伊斯。喬總不喜歡球員個人英雄，反而注重團隊，力求每位球員各司其職，不少球員都認為他是位善於讓球員發揮價值的好教練。

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亞歷山大、霍爾都揮別個人主義，在喬伊斯體系打得低調，霍爾表示，他在球隊任務就是努力衝搶籃板，團隊為優先，如果球隊需要得分，他才會不客氣。

亞歷山大在ABL新加坡騰飛之獅具驚人得分能力，並獲「X-Man」封號，也是ABL史上得分王，來到海神後也融入團隊籃球，昨在庫薩斯缺陣，他才解除封印，一舉攻下個人新高28分。

面對最重要的季後賽，喬伊斯依舊要打團隊，期待每位球員能適時挺身而出，他會信任球員，將每人放在對的位置上，期待能率隊奪下元年總冠軍。

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