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比賽延誤2.5小時 小戴閃電戰

2022/04/18 05:30

戴資穎速戰速決，為合庫女團旗開得勝。（記者林岳甫攝）

〔記者林岳甫／屏東報導〕昨大批球迷至屏東縣體育館觀賞111年全國羽球團體錦標賽，而多數粉絲都想一睹世界球后戴資穎風采，小戴未讓球迷失望，送上不少美技，助合庫A隊在女團決賽先馳得點，最終合庫3：2力退亞柏太報A隊，完成21連霸壯舉。

戴資穎近年以國際賽為重，在台灣僅全團賽從不缺席，昨再披上合庫戰袍出賽，不少球迷遠征屏東，並一早到場，盼能搶到最佳觀賽位置。

因賽事延誤，戴資穎原定中午12點出賽，卻拖到下午兩點半左右才出場，還好球迷沒白等，小戴以秋風掃落葉之姿直落二力退洪恩慈。戴資穎表示，「我好像打太快了，大家等了超過3小時，我卻打不到30分鐘，但如果打太久，我怕合庫的教練會緊張。」

下月出征泰國 有硬戰要打

戴資穎5月4日飛往泰國參加湯優盃，有望碰上西班牙瑪琳、中國陳雨菲。她透露，「每次都要對上這些好手，對我來說是考驗，我會做好準備，希望把自己最好的表現拿出來。」

男團部分，土銀除了東京奧運男雙金牌「麟洋配」李洋／王齊麟力保戰局不失，本屆4次合體全勝，以及男單第2點林俊易、第5點陳紀廷都獲勝，以3：2氣走亞柏太報A隊，勇奪隊史第6冠。

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