晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
體育 即時新聞

NBA季後賽》塔圖姆轉身絕殺 綠衫軍破籃網

2022/04/19 05:30

塞爾提克塔圖姆掌握最後一擊，籃下絕殺籃網，展現當家球星的價值。（美聯社）

〔記者廖聿偉／綜合報導〕NBA塞爾提克塔圖姆展現當家球星的價值，全場18投9中、轟下31分、8助攻，並完成轉身絕殺上籃，率隊絕處逢生，終場115：114險勝籃網，在季後賽首輪系列賽取得1：0領先。

本場比賽高潮迭起，上半場雙方戰成61平；易籃後塞爾提克火力加溫，一度取得全場最多15分領先，但籃網後衛厄文在決勝節發飆，獨拿18分扭轉戰局，雙方於終場前12.2秒只有1分差距。

掌握最後一擊的塞爾提克，後衛史馬特突破禁區後傳球給空手切入的塔圖姆，完成隊史358次主場季後賽的首度絕殺。塔圖姆透露，「當時我們並沒有喊暫停，因為不想讓籃網有機會重新防守布陣；史馬特切入後，我認為他會直接出手，衝進禁區搶籃板，沒想到他送出一次漂亮的傳球，我就順勢上籃得分。」

恍神沒卡位 杜蘭特淪戰犯

籃網杜蘭特全場手感不佳，三分球5投僅1中，最致命的是最後一波防守，在罰球線附近恍神，不僅沒有卡位，又沒有阻止塔圖姆衝進禁區，淪為戰犯。

籃網當家主控厄文重返老東家遭到噓聲伺候，奮起狂砍39分，但他受到球迷挑撥、情緒失控，不僅向觀眾席比中指，終場回休息室還與球迷噴垃圾話，未來恐遭聯盟懲處。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中
已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由體育】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。