NBA季後賽》塔圖姆轉身絕殺 綠衫軍破籃網

塞爾提克塔圖姆掌握最後一擊，籃下絕殺籃網，展現當家球星的價值。（美聯社）

〔記者廖聿偉／綜合報導〕NBA塞爾提克塔圖姆展現當家球星的價值，全場18投9中、轟下31分、8助攻，並完成轉身絕殺上籃，率隊絕處逢生，終場115：114險勝籃網，在季後賽首輪系列賽取得1：0領先。

本場比賽高潮迭起，上半場雙方戰成61平；易籃後塞爾提克火力加溫，一度取得全場最多15分領先，但籃網後衛厄文在決勝節發飆，獨拿18分扭轉戰局，雙方於終場前12.2秒只有1分差距。

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掌握最後一擊的塞爾提克，後衛史馬特突破禁區後傳球給空手切入的塔圖姆，完成隊史358次主場季後賽的首度絕殺。塔圖姆透露，「當時我們並沒有喊暫停，因為不想讓籃網有機會重新防守布陣；史馬特切入後，我認為他會直接出手，衝進禁區搶籃板，沒想到他送出一次漂亮的傳球，我就順勢上籃得分。」

恍神沒卡位 杜蘭特淪戰犯

籃網杜蘭特全場手感不佳，三分球5投僅1中，最致命的是最後一波防守，在罰球線附近恍神，不僅沒有卡位，又沒有阻止塔圖姆衝進禁區，淪為戰犯。

籃網當家主控厄文重返老東家遭到噓聲伺候，奮起狂砍39分，但他受到球迷挑撥、情緒失控，不僅向觀眾席比中指，終場回休息室還與球迷噴垃圾話，未來恐遭聯盟懲處。

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